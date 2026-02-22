Suzuki und VW krachen zusammen: Zwei Personen verletzt, hoher Schaden

Dresden - Auf der Radeburger Straße krachten am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen - zwei Personen wurden verletzt.

Sowohl der Suzuki als auch der VW wurden stark beschädigt. © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, kollidierte gegen 13.21 Uhr ein 73-jähriger Suzuki-Fahrer in stadteinwärtiger Richtung mit einem 47-jährigen VW-Fahrer an der Anschlussstelle Dresden-Hellerau.

Der VW-Fahrer wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Chemnitz abbiegen, als es im Kreuzungsbereich schließlich zum Aufprall kam.

Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden am Suzuki wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt, am VW entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

Die Feuerwehr sicherte vor Ort ausgelaufene Betriebsstoffe.

