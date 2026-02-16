3.216
25-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt
Dresden - In der Nacht zu Samstag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Dresden schwer verletzt - die Polizei sucht nun nach Zeugen.
Gegen 1.30 Uhr war ein 25-jähriger Mann auf der S95 in der Dresdner Heide mit einer Kawasaki unterwegs.
In Höhe des Wanderwegs "Rennsteig" passierte das Unglück. Der Fahrer stürzte und prallte gegen die Leitplanke - er wurde unmittelbar ins Krankenhaus gebracht.
Die genaue Unfallursache wird derzeit noch von Polizisten des Verkehrsunfalldienstes untersucht.
Wer also Hinweise hat, oder nähere Angaben machen kann, soll sich unter der (0351) 483 22 33 melden.
Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi