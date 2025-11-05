Terrassenufer gesperrt: Auto kracht in Lastwagen

Dresden - Am Terrassenufer in Dresden ist ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, kam es am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr zwischen der Rietschelstraße und dem Sachsenplatz zu einem Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Zusammenstoß des Pkw mit dem Lkw eine Person verletzt. Über die Schwere der Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor.



