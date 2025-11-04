Fliegende Ente kollidiert mit Fußgängerin und stirbt

Dresden - Tragisch-kurioser Unfall in der Inneren Neustadt : Bei einem Zusammenstoß auf dem Elberadweg ist ein Tier ums Leben gekommen. Eine Frau (29) wurde verletzt.

Auf dem Elberadweg kam es am Samstag zu einem tödlichen Zusammenstoß. (Symbolfoto) © Bildmontage/123rf/schan, Petra Hornig

Am Samstag gegen 16.20 Uhr war die 29-Jährige zu Fuß auf dem Radweg unterwegs gewesen.

Als sie unter der Augustusbrücke entlanglief, flog plötzlich eine Ente auf sie zu und kollidierte mit der Fußgängerin.