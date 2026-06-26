Tödliche Tragödie in Dresden: Fußgänger von Straßenbahn erfasst
Dresden - Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Person ist dort von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr mit einem Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" kollidiert.
"Die Person ist am Unfallort verstorben", erklärte ein Sprecher. Weitere Angaben könnten bislang noch nicht gemacht werden.
Die Feuerwehr war mit hydraulischem Gerät im Einsatz, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Toten zu bergen.
Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer.
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Der Tram-Betrieb war im Bereich der Haltestelle über mehrere Stunden unterbrochen. Die Linien 3 und 8 mussten umgeleitet werden. Ebenso konnten Busse der Linie 66 und der sonstige Verkehr auf der Fritz-Löffler-Straße in stadtauswärtige Richtung nicht fahren.
Erstmeldung vom 26. Juni, 17.24 Uhr. Letzte Aktualisierung am 26. Juni, 19.22 Uhr.
Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky