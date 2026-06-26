Tödliche Tragödie in Dresden: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

21.130 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Person ist dort von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Person ist dort von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person tödlich erfasst.
Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person tödlich erfasst.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr mit einem Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" kollidiert.

"Die Person ist am Unfallort verstorben", erklärte ein Sprecher. Weitere Angaben könnten bislang noch nicht gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit hydraulischem Gerät im Einsatz, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Toten zu bergen.

Bierlaster-Unfall in Freital: Straße mit Glasscherben übersät
Dresden Unfall Bierlaster-Unfall in Freital: Straße mit Glasscherben übersät

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer.

Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Bergung zu unterstützen.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Bergung zu unterstützen.  © xcitepress/Tyran Sobadky
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.
Mittels hydraulischem Heber wurde die Bahn angehoben.
Mittels hydraulischem Heber wurde die Bahn angehoben.  © Roland Halkasch

Der Tram-Betrieb war im Bereich der Haltestelle über mehrere Stunden unterbrochen. Die Linien 3 und 8 mussten umgeleitet werden. Ebenso konnten Busse der Linie 66 und der sonstige Verkehr auf der Fritz-Löffler-Straße in stadtauswärtige Richtung nicht fahren.

Erstmeldung vom 26. Juni, 17.24 Uhr. Letzte Aktualisierung am 26. Juni, 19.22 Uhr.

Titelfoto: xcitepress/Tyran Sobadky

Mehr zum Thema Dresden Unfall: