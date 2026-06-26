Tödliche Tragödie in Dresden: Fußgänger von Straßenbahn erfasst

Dresden - Tragischer Unfall am Freitagnachmittag in der Dresdner Südvorstadt! Eine Person ist dort von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden.

Eine Tram der Linie 3 hat bei der Einfahrt in die Haltestelle "Reichenbachstraße" eine Person tödlich erfasst. © Roland Halkasch

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war eine Tram der Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof kurz nach 15.30 Uhr mit einem Fußgänger an der Haltestelle "Reichenbachstraße" kollidiert.

"Die Person ist am Unfallort verstorben", erklärte ein Sprecher. Weitere Angaben könnten bislang noch nicht gemacht werden.

Die Feuerwehr war mit hydraulischem Gerät im Einsatz, um den Stadtbahnwagen vom Typ "NGT DX DD" anzuheben und den Toten zu bergen.

Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um den Straßenbahnfahrer.