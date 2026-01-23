 1.210

Tödlicher Unfall in Dresden: Mann von Renault erfasst

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Donnerstagabend wurde ein Mann in Dresden von einem Auto erfasst und erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Der Mann wurde bei dem Zusammenstoß lebensbedrohlich verletzt und verstarb kurze Zeit später.  © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden auf TAG24-Anfrage mitteilte, wollte der 62-Jährige gegen 20.40 Uhr die Winterbergstraße überqueren, als er in Höhe der Gohrischstraße von einer 56-jährigen Fahrerin eines Renault Twingo angefahren und lebensbedrohlich verletzt wurde.

Nach TAG24-Informationen war der Mann mit seinem Hund unterwegs. Weitere Details dazu sind nicht bekannt.

Der 62-Jährige wurde nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht, wo er jedoch wenig später verstarb.

Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.  © Roland Halkasch

Die Renault-Fahrerin blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

