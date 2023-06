Tödlicher Unfall in Dresden: VW-Fahrer kracht in Gegenverkehr!

Dresden - Am späten Samstagabend ereignete sich in Dresden ein tödlicher Verkehrsunfall auf der Fritz-Reuter-Straße.

Am Samstagabend kam es kurz vor Mitternacht zu einem tödlichen Unfall auf Höhe der Friedensstraße in der Leipziger Vorstadt. © Roland Halkasch

Gegen 23.35 Uhr war der Fahrer (56) eines VW-Golf in Richtung Königsbrücker Straße unterwegs, als er auf der Höhe der Friedensstraße aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem Toyota-Fahrer (59) zusammenprallte, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mit.

Der 56-Jährige verstarb infolge der Kollision noch am Unfallort. Der 59-jährige Toyota-Fahrer blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, so die Polizei weiter.