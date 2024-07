31.07.2024 19:44 5.984 Unfall am Albertplatz bringt halben DVB-Plan durcheinander

Dieser Unfall wirbelt den DVB-Plan gehörig durcheinander: Am Mittwochabend hat es in Dresden-Neustadt am Albertplatz geknallt.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Dieser Unfall wirbelt den DVB-Plan gehörig durcheinander: Am Mittwochabend hat es in Dresden-Neustadt am Albertplatz geknallt. Am Albertplatz herrscht am Mittwochabend nach einem Unfall teilweise Stillstand. © Stefan Ulmen Mitten auf der Kreuzung stießen ein DVB-Linienbus und ein Auto zusammen. Laut einem Zeugen soll es sich um einen Elektro-SUV handeln. Die Folge: Zunächst sollten die Gäste im Bus bleiben, die Kreuzung musste teilweise gesperrt werden. Deshalb sind an dem Verkehrsknotenpunkt in Dresden zunächst mehrere Verbindungen unterbrochen. Dresden Unfall Kommentar: Architekt stirbt nach schwerem Unfall in Gruna - Einer zu viel! Um 19.21 Uhr meldeten die Dresdner Verkehrsbetriebe via X, dass die Linien 3, 6, 7, 8 und der Ersatzverkehr 11 betroffen sind. So wird beispielsweise die Linie 3 in beide Richtungen zwischen Bahnhof Neustadt und Synagoge über die Anton-/Leipziger Straße umgeleitet. Nähere Umstände zum Unfall sind derzeit nicht bekannt.

Titelfoto: Stefan Ulmen