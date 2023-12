04.12.2023 14:22 1.909 Unfall am Straßburger Platz: Auto rast in Rettungsfahrzeug!

Am heutigen Montagvormittag kam es am Straßburger Platz in Dresden zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen.

Von Dana-Jane Kruse

Dresden - Am heutigen Montagvormittag kam es am Straßburger Platz in Dresden zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Rettungswagen. Dieser fuhr gerade mit Sirene über die Kreuzung stadteinwärts. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle am Straßburger Platz ab. © Roland Halkasch Der Zusammenstoß ereignete sich laut TAG24-Informationen um circa 11.30 Uhr. Ein schwarzer Mazda sei demnach mit einem Rettungswagen (RTW), der gerade mit Sondersignal Richtung Grunaer Straße stadteinwärts unterwegs war, kollidiert. Das Auto, das wohl gerade aus der Güntzstraße kam, soll in die rechte Seite des Ambulanzfahrzeugs gefahren sein. Ob es geradeaus über die Kreuzung wollte und die Sirenen des RTWs überhörte, ist noch unklar. Aufbau und Fahrgestell des Rettungswagens wurden beschädigt, wie auf Bildern von der Unfallstelle ersichtlich wird. Am Mazda entstand ein Totalschaden. Die Feuerwehr der Wache Albertstadt habe die Unfallstelle am Straßburger Platz abgesichert und ausgetretene Betriebsstoffe aufgenommen. Die Polizei konnte noch keine näheren Angaben machen, bestätigte telefonisch gegenüber TAG24 aber, dass es keine Verletzten gegeben hat, sowie den groben Unfallhergang. Nach der Ursache des Zusammenstoßes wird bereits gesucht. Wohl ein Totalschaden: Der Mazda fuhr in die Seite eines Rettungswagens. © Roland Halkasch Augenscheinlich kam der Rettungswagen besser weg. Offenbar befanden sich keine Patienten an Bord. © Roland Halkasch Der Verkehr soll von den Einsatzkräften vor Ort an der Unfallstelle vorbeigeleitet worden sein. Der Straßenbahnverkehr am Straßburger Platz war nicht betroffen. Erstmeldung: 4. Dezember, 14.11 Uhr, letztes Update: 4. Dezember, 14.22 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch