Unfall an Dresdner Kreuzung: E-Klasse und Peugeot knallen zusammen

Dresden - An einer Kreuzung in Dresden-Friedrichstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Autos kollidiert.

An der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße sind zwei Autos zusammengestoßen. © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr an der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Nähere Details zum Unfallgeschehen sowie zu möglichen Verletzten waren zunächst noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst war noch vor Ort, die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen.

Bildaufnahmen zeigen unterdessen eine silberne Mercedes-E-Klasse mit zersplitterter Frontscheibe sowie einen blauen Peugeot 206 CC mit zerbeulter Beifahrerseite.