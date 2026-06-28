Unfall an Dresdner Kreuzung: E-Klasse und Peugeot knallen zusammen

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An einer Kreuzung in Dresden-Friedrichstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Autos kollidiert.

Von Malte Kurtz

Dresden - An einer Kreuzung in Dresden-Friedrichstadt sind am Sonntagnachmittag zwei Autos kollidiert.

An der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße sind zwei Autos zusammengestoßen.
An der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße sind zwei Autos zusammengestoßen.  © Roland Halkasch

Der Unfall ereignete sich gegen 12.55 Uhr an der Kreuzung Löbtauer Straße/Berliner Straße, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 erklärte.

Nähere Details zum Unfallgeschehen sowie zu möglichen Verletzten waren zunächst noch nicht bekannt. Der Verkehrsunfalldienst war noch vor Ort, die Unfallaufnahme noch nicht abgeschlossen.

Bildaufnahmen zeigen unterdessen eine silberne Mercedes-E-Klasse mit zersplitterter Frontscheibe sowie einen blauen Peugeot 206 CC mit zerbeulter Beifahrerseite.

Der Peugeot wurden hinten an der Beifahrerseite beschädigt.
Der Peugeot wurden hinten an der Beifahrerseite beschädigt.  © Roland Halkasch
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Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar.
Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war noch unklar.  © Roland Halkasch

Laut Polizeiangaben konnte die Bergung der beiden Fahrzeuge bereits abgeschlossen werden. Auftretende Verkehrseinschränkungen waren nicht bekannt.

Titelfoto: Bildmontage: Roland Halkasch

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