Bierlaster-Unfall in Freital: Straße mit Glasscherben übersät

556 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

In Freital bei Dresden kam es zu einem Unfall mit einem Bierlaster. In einer Linkskurve brach das Leergut plötzlich aus dem Hänger und fiel auf die Straße.

Von Nick-Fabrice Vetter

Freital - Am Dienstagmittag hat es in Freital geklirrt! Ein Bierlaster hat seine Ladung verloren, doch bevor dem ein oder anderen Hopfenliebhaber schwer ums Herz wird: Bei den unzähligen zertrümmerten Flaschen handelte es sich lediglich um Leergut!

Die Helfer mussten per Hand alle intakten Flaschen wieder zurück in die Kästen stellen.
Die Helfer mussten per Hand alle intakten Flaschen wieder zurück in die Kästen stellen.  © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr an der Ecke Lutherstraße/Carl-Thieme-Straße.

Der Fahrer des Lkw wollte nach links abbiegen, doch währenddessen hat sich offenbar die Ladung des Anhängers verselbstständigt. Tausende leere Bierflaschen und Hunderte Kästen fielen aus dem Auflieger. Die Lutherstraße war mit Scherben übersät und musste aus diesem Grund zeitweise gesperrt werden.

Mit vereinten Kräften sammelten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Mitarbeiter eines nahe gelegenen Bauhofes die Scherben und Kästen auf, während die Polizei die Ermittlung zur Unfallursache begann.

Die zerbrochenen Glasflaschen wurden im Anschluss mithilfe eines Radladers zusammengeschoben.
Die zerbrochenen Glasflaschen wurden im Anschluss mithilfe eines Radladers zusammengeschoben.  © Roland Halkasch
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Bislang ist noch unklar, wie die Ladung des Lkw plötzlich aus dessen Hänger ausbrechen konnte.

Doch dank des schnellen Handelns aller Beteiligten konnte die Lutherstraße gegen 15 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Dresden Unfall: