Bierlaster-Unfall in Freital: Straße mit Glasscherben übersät

Freital - Am Dienstagmittag hat es in Freital geklirrt! Ein Bierlaster hat seine Ladung verloren, doch bevor dem ein oder anderen Hopfenliebhaber schwer ums Herz wird: Bei den unzähligen zertrümmerten Flaschen handelte es sich lediglich um Leergut!

Die Helfer mussten per Hand alle intakten Flaschen wieder zurück in die Kästen stellen. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 13.10 Uhr an der Ecke Lutherstraße/Carl-Thieme-Straße.

Der Fahrer des Lkw wollte nach links abbiegen, doch währenddessen hat sich offenbar die Ladung des Anhängers verselbstständigt. Tausende leere Bierflaschen und Hunderte Kästen fielen aus dem Auflieger. Die Lutherstraße war mit Scherben übersät und musste aus diesem Grund zeitweise gesperrt werden.

Mit vereinten Kräften sammelten die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Mitarbeiter eines nahe gelegenen Bauhofes die Scherben und Kästen auf, während die Polizei die Ermittlung zur Unfallursache begann.