Unfall in der Dresdner Heide: Renault landet im Straßengraben

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: In der Dresdner Heide sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. © Roland Halkasch

Ein Renault Clio (Fahrer 44 Jahre alt) und ein VW Golf (Fahrer 58) sind laut Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Radeberger Landstraße (S95) zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, kam der Renault in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete nach der Kollision mit dem VW im Straßengraben.

Der 44-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Leicht verletzt wurde der Volkswagen-Fahrer.