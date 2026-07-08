Unfall in der Dresdner Heide: Renault landet im Straßengraben

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In Dresden sind auf der Radeberger Landstraße zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Unfall in den Morgenstunden: In der Dresdner Heide sind zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert.

Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.
Der Renault landete im Straßengraben. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort.  © Roland Halkasch

Ein Renault Clio (Fahrer 44 Jahre alt) und ein VW Golf (Fahrer 58) sind laut Polizei gegen 5.40 Uhr auf der Radeberger Landstraße (S95) zusammengestoßen.

Wie die Polizei berichtet, kam der Renault in einer Linkskurve bei nasser Fahrbahn ins Schleudern und landete nach der Kollision mit dem VW im Straßengraben.

Der 44-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

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Leicht verletzt wurde der Volkswagen-Fahrer.

Am Renault und am VW soll Totalschaden entstanden sein.
Am Renault und am VW soll Totalschaden entstanden sein.  © Roland Halkasch
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Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Wegen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die S95 bis circa 9 Uhr gesperrt werden.

zuletzt aktualisiert: 13.08 Uhr

Titelfoto: Roland Halkasch

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