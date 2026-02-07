Medizinischer Notfall? Audi kippt am "Nürnberger Ei" um

Dresden - Unfall in der Dresdner Südvorstadt: Am Freitagvormittag ist in Höhe vom "Nürnberger Ei" ein älterer Audi-Fahrer verunglückt.

Der Audi A3 kippte auf die Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. © Roland Halkasch

Der Autofahrer (76 Jahre alt) war gegen 11.40 Uhr auf der Nürnberger Straße in Richtung Nossener Brücke unterwegs, geriet beim Fahrstreifenwechsel plötzlich ins Schleudern. Sein Audi A3 kippte um.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 verriet, deuten die Umstände auf einen medizinischen Notfall als Unfallursache hin.

Der 76-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus. Sein Wagen fällte außerdem ein Bäumchen am Straßenrand.