Unfall in Dresden-Pieschen: VW wird von Straßenbahn ins Gleisbett geschoben

Dresden - Schreckmoment am Dienstagvormittag in Dresden -Pieschen: Gegen 11.10 Uhr krachte an der Kreuzung Flößerstraße/Pieschener Straße ein 49-jähriger VW-Fahrer mit einer Straßenbahn zusammen.

Das Auto wurde von der Straßenbahn der Linie 9 ins Gleisbett geschoben. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 erklärte, war der VW Passat auf der Flößerstraße unterwegs, als es plötzlich zur Kollision mit der Straßenbahn der Linie 9 kam. Das Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes direkt ins Gleisbett geschoben!

Trotzdem gibt es eine gute Nachricht: Personen wurden beim Unfall nicht verletzt. Dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden – laut ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich dieser auf etwa 80.000 Euro.

Am Passat dürfte demnach sogar Totalschaden entstanden sein.

Die beteiligte Straßenbahn wurde zwar ebenfalls beschädigt, konnte aber aus eigener Kraft zum Betriebshof Gorbitz fahren.

Wie hoch der Schaden wirklich ist, lässt sich erst nach einer genaueren Untersuchung der betroffenen Straßenbahn sagen, wie DVB-Sprecher Falk Lösch gegenüber TAG24 erzählte.