 3.101

Unfall in Loschwitz: Grundstraße zeitweise gesperrt

Im Dresdner Stadtteil Loschwitz kollidierte ein Peugeot mit einem VW. Beide Fahrer wurden verletzt.

Von Benjamin Richter

Dresden - Im Dresdner Stadtteil Loschwitz kollidierte ein Peugeot mit einem VW. Beide Fahrer wurden verletzt.

Durch die Wucht des Zusammenpralls kam es zum Totalschaden.
© Roland Halkasch

Nach ersten TAG24-Informationen ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der Grundstraße.

Ein Peugeot 2008 kollidierte aus noch unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Kleintransporter VW T6.

Beide Fahrer wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr (Wache Striesen) nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und unterstützten den Rettungsdienst.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt, es entstand Totalschaden.

Die Grundstraße musste zeitweise gesperrt werden, ist inzwischen aber wieder vollständig befahrbar. Auch die Buslinien 61 und 84 fahren wieder.

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort im Einsatz.
© Roland Halkasch
Polizeibeamte sind derzeit noch vor Ort, um sich ein Bild der Lage zu verschaffen.

Es wurden Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

