Škoda kollidiert auf Stübelallee mit Straßenbahn: Linien 1 und 2 unterbrochen

Dresden - Plötzlich rammte das Auto die Straßenbahn der Linie 1: In Dresden hat es am Mittwochnachmittag auf der Stübelallee Höhe Müller-Berset-Straße gekracht.

Polizei und Rettungskräfte vor Ort auf der Stübelallee. © xcitepress/florian varga

Wie die Polizeidirektion Dresden am Abend gegenüber TAG24 mitteilte, wurde die Rettungsstelle um 16.40 Uhr alarmiert.

Zunächst sei bei dem Unfall zwischen einem Škoda und der DVB-Bahn von Verletzten die Rede gewesen.

Glücklicherweise habe sich das als falsch herausgestellt, so ein Beamter.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar.