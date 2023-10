05.10.2023 07:16 Crash am Pirnaischen Platz: Volvo-Fahrerin kracht in DVB-Straßenbahn

Hatte die Frau die Bahn übersehen? Am Mittwochabend knallte gegen 21.50 Uhr ein Volvo V60 gegen eine Tram der Linie 4 am Pirnaischen Platz in Dresden.

Von Chris Pechmann

Dresden - Hatte die Frau die Bahn übersehen? Am gestrigen Mittwochabend knallte gegen 21.50 Uhr ein Volvo V60 gegen eine Tram der Linie 4 am Pirnaischen Platz in Dresden. Die DVB-Straßenbahn der Linie 4 gelangte nicht unbeschadet über den Pirnaischen Platz. © Roland Halkasch TAG24-Informationen zufolge fuhr die Straßenbahn gerade in Richtung Postplatz, die Fahrerin des schwarzen Wagens übersah jedoch allem Anschein nach das Schienenfahrzeug vom Typ NGT 6 DD. Durch den Aufprall wurde die Frau ersten Angaben zufolge verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei Kinder, die ebenfalls in dem Volvo saßen, blieben hingegen anscheinend unverletzt. Der Straßenbahnverkehr zwischen dem Straßburger Platz und dem Pirnaischen Platz war zeitweise unterbrochen. Der restliche Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Am schwarzen Volvo V60 entstanden deutlich sichtbare Schäden. © Roland Halkasch Jetzt ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei zur Ursache.

Titelfoto: Fotomontage: Roland Halkasch