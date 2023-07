07.07.2023 11:11 5.307 Lkw bremst, dann kippt seine Ladung! Vater und Sohn haben riesigen Schutzengel

Glück im Unglück: Am heutigen Freitagvormittag, gegen 9.05 Uhr, bremste ein Lasterfahrer an einer roten Ampel in Dresden-Loschwitz.

Von Chris Pechmann

Dresden - Glück im Unglück: Am heutigen Freitagvormittag, gegen 9.05 Uhr, bremste ein Lasterfahrer an einer roten Ampel in Dresden-Loschwitz. Plötzlich kippte jedoch seine Fracht zur Seite weg! Ein gelöster Spanngurt liegt vor dem Lkw am Unfallort. © Ove Landgraf Die Polizei bestätigte den Unfall auf der Bautzner Straße, in Höhe der Haltestelle Elbschlösser, gegenüber TAG24. Laut ersten Informationen hatte der Lkw einen Transformator geladen, jedoch lösten sich scheinbar die angebrachten Sicherungsgurte. Daraufhin schlug der Metallkasten auf die Straße auf und streifte auf der rechten Seite einen geparkten blauen VW Caddy. Dresden Unfall 16-Jähriger will Straße überqueren und wird von VW erfasst Scheinbar brachte der Besitzer des Fahrzeugs seinen Sohn gerade zu dem angrenzenden Waldspielplatz, beide befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls neben dem Wagen - und müssen einen wahren Schutzengel gehabt haben. Nach ersten Erkenntnissen erlitt lediglich eine der anwesenden Personen leichte Verletzungen. Der Laster hatte einen Transformator geladen, der nach rechts umkippte und einen blauen VW Caddy streifte. © Ove Landgraf Der Verkehr musste im Anschluss an den Unfall über den Schienenbereich umgeleitet werden.

Titelfoto: Fotomontage: Ove Landgraf//Ove Landgraf