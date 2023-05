VW-Fahrer baut Unfall auf A4, wenig später sorgt er für nächsten Polizeieinsatz

Dresden/Pirna - Ein VW-Golf-Fahrer (70), der am Montag auf der Autobahn 4 einen Unfall gebaut hat, sorgte wenig später erneut für einen Polizeieinsatz.

Die Polizei traf den Fahrer (70) dieses VW-Golfs gleich zweimal an einem Tag. © Marko Förster

Gegen 7.55 Uhr musste die Polizei auf die A4 anrücken. An der Auffahrt Dresden-Altstadt war der 70-Jährige mit seinem Auto beim Auffahren von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke gekracht.

Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Wenige Stunden später, gegen 13.20 Uhr, berichteten Augenzeugen, dass ein VW Golf in eine Baustelle auf der B172a gefahren sei.

Vor Ort trafen die Polizisten dann tatsächlich auf den Wagen und erneut auf den 70-Jährigen.

Wie die Dresdner Polizei am Dienstagvormittag berichtete, wollte der Mann mit seinem Auto von Pirna in Richtung A17 fahren und war dabei in die Baustelle geraten, aus der er nicht mehr weiterkam. Diesmal war kein Sachschaden entstanden.