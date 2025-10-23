Unfall in der Dresdner Neustadt: Fußgänger von Auto erfasst

Dresden - Am Dienstagabend hat eine VW-Fahrerin in der Dresdner-Neustadt einen Fußgänger erfasst.

Beim Linksabbiegen erfasst die 19-jährige VW-Fahrerin einen Fußgänger (25). © Roland Halkasch

Wie die Polizei Dresden mitteilt, war die 19-jährige Fahrerin auf der Eisenbahnstraße unterwegs, als sie nach links in die Antonstraße abbog und dabei offenbar einen 25-jährigen Fußgänger übersah.

Der junge Mann wollte gerade die Straße überqueren, als er mit voller Wucht von dem Volkswagen erfasst wurde und zu Boden stürzte.

Durch den Aufprall wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.