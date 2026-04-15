Wer hat etwas beobachtet? Straßenbahn-Unfall und Motorrad-Crash in Dresden

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Bei zwei Unfällen innerhalb kürzester Zeit in Dresden wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Von Emelie Herrmann

Dresden - Am Dienstagnachmittag kam es in Dresden innerhalb kürzester Zeit zu zwei Unfällen, bei denen ein Autofahrer und ein Motorradfahrer verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Auf der Stübelallee krachte ein Mitsubishi mit einer Straßenbahn zusammen. (Archivbild)
Auf der Stübelallee krachte ein Mitsubishi mit einer Straßenbahn zusammen. (Archivbild)  © Eric Münch

Zunächst wurden Einsatzkräfte gegen 15.25 Uhr nach Gruna gerufen, wo ein 66-jähriger Autofahrer mit einer Straßenbahn zusammenkrachte.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Mitsubishi Eclipse auf der Stübelallee unterwegs. Als er nach links auf die Tetschener Straße abbiegen wollte, stieß er mit der Bahn zusammen, die in Richtung Zwinglistraße fuhr.

Der 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Unfall am Bahnhof Mitte: Radfahrer im Krankenhaus
Dresden Unfall Unfall am Bahnhof Mitte: Radfahrer im Krankenhaus

Gut eine halbe Stunde später kam es in der Friedrichstadt beinahe zu einem Crash zwischen einem Skoda Kodiaq-Fahrer und einem Motorradfahrer.

Zwei Unfälle kurz hintereinander hielten die Dresdner Polizei am Dienstagnachmittag auf Trab. (Symbolfoto)
Zwei Unfälle kurz hintereinander hielten die Dresdner Polizei am Dienstagnachmittag auf Trab. (Symbolfoto)  © Marijan Murat/dpa
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Der 43 Jahre alte Autofahrer fuhr von einem Grundstück auf die Straße Hohenthalplatz. Um eine Kollision zu verhindern, bremste der Suzuki-Fahrer stark, stürzte dabei aber auf der nassen Straße. Der 41-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Im Zusammenhang mit den beiden Unfällen hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer also Angaben dazu machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei Dresden unter der Nummer (0351) 483 22 33 zu melden.

Titelfoto: Bildmontage: Eric Münch / Marijan Murat/dpa

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