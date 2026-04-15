Wer hat etwas beobachtet? Straßenbahn-Unfall und Motorrad-Crash in Dresden

Dresden - Am Dienstagnachmittag kam es in Dresden innerhalb kürzester Zeit zu zwei Unfällen , bei denen ein Autofahrer und ein Motorradfahrer verletzt wurden. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Auf der Stübelallee krachte ein Mitsubishi mit einer Straßenbahn zusammen. (Archivbild) © Eric Münch

Zunächst wurden Einsatzkräfte gegen 15.25 Uhr nach Gruna gerufen, wo ein 66-jähriger Autofahrer mit einer Straßenbahn zusammenkrachte.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Mitsubishi Eclipse auf der Stübelallee unterwegs. Als er nach links auf die Tetschener Straße abbiegen wollte, stieß er mit der Bahn zusammen, die in Richtung Zwinglistraße fuhr.

Der 66-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro.

Gut eine halbe Stunde später kam es in der Friedrichstadt beinahe zu einem Crash zwischen einem Skoda Kodiaq-Fahrer und einem Motorradfahrer.