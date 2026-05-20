Pünktlich zum Ferienstart: Pillnitzer Landstraße wird voll gesperrt
Dresden - Ein Abschnitt auf der Pillnitzer Landstraße in Dresden-Loschwitz muss erneuert werden. Ab den Sommerferien müssen sich Anwohner und Autofahrer daher auf eine Vollsperrung einstellen.
Wie die Stadt informierte, wird der ungefähr 270 Meter lange Straßenabschnitt zwischen der Straße Altwachwitz 1 und der Pillnitzer Landstraße 158 pünktlich zum Ferienbeginn am 6. Juli in eine Baustelle umgewandelt.
Diese soll bis voraussichtlich Mitte August dieses Jahres bestehen bleiben. Grund für diese Bauarbeiten ist der schlechte Zustand des Straßenabschnitts. So soll nicht nur der Asphalt auf der Straße, sondern auch die Entwässerungsanlage saniert werden.
Neben der Hauptbaustelle finden im sogenannten "Sperrschatten" auch noch weitere Arbeiten von der Winzerstraße bis Altwachwitz und von Altwachwitz bis zur Staffelsteinstraße statt. Die jeweiligen Straßenabschnitte sind in den Zeiten der Arbeiten jedoch - anders als die Hauptbaustelle - nicht voll gesperrt.
Die Kosten für die Sanierungsarbeiten auf der Pillnitzer Landstraße sollen sich auf rund 200.000 Euro belaufen. Die zwei kleineren Baustellen sollen rund 110.000 Euro kosten.
Mit diesen Umleitungen ist zu rechnen
In Fahrtrichtung Pirna muss der Verkehr über die Grundstraße, die Bautzner Landstraße und die S177 umgeleitet werden. In der Gegenrichtung erfolgt eine Umleitung über die Staffelsteinstraße, Fernsehturmstraße, Pappritzer Straße, Weißiger Landstraße, Bahnhofstraße, Bautzner Landstraße und Grundstraße mit einer Baustellenampel an der Kreuzung Bautzner Landstraße/Bahnhofstraße zu rechnen.
Während der Bauarbeiten ist es auch Anwohnern nicht möglich, ihre Wohnung mit dem Auto zu erreichen. Eine Fußgängerführung ermöglicht es ihnen jedoch, ihr Grundstück zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Dasselbe gilt auch für die betroffenen Anwohner der beiden Baustellen im "Sperrschatten".
Über die Umleitungen des Linienbusverkehrs im Stadtgebiet wird die Stadt noch vor Baubeginn informieren.
Titelfoto: Fotomontage: Steffen Füssel, Steffen Fuessel , Ralph Kunz