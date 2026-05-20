Pünktlich zum Ferienstart: Pillnitzer Landstraße wird voll gesperrt

Dresden - Ein Abschnitt auf der Pillnitzer Landstraße in Dresden-Loschwitz muss erneuert werden. Ab den Sommerferien müssen sich Anwohner und Autofahrer daher auf eine Vollsperrung einstellen.

Bald müssen sich die Verkehrsteilnehmer eine Umleitung auf ihrer Route über die Pillnitzer Landstraße fahren. (Archivfoto) © Thomas Türpe - Tuerpe

Wie die Stadt informierte, wird der ungefähr 270 Meter lange Straßenabschnitt zwischen der Straße Altwachwitz 1 und der Pillnitzer Landstraße 158 pünktlich zum Ferienbeginn am 6. Juli in eine Baustelle umgewandelt.

Diese soll bis voraussichtlich Mitte August dieses Jahres bestehen bleiben. Grund für diese Bauarbeiten ist der schlechte Zustand des Straßenabschnitts. So soll nicht nur der Asphalt auf der Straße, sondern auch die Entwässerungsanlage saniert werden.

Neben der Hauptbaustelle finden im sogenannten "Sperrschatten" auch noch weitere Arbeiten von der Winzerstraße bis Altwachwitz und von Altwachwitz bis zur Staffelsteinstraße statt. Die jeweiligen Straßenabschnitte sind in den Zeiten der Arbeiten jedoch - anders als die Hauptbaustelle - nicht voll gesperrt.

Die Kosten für die Sanierungsarbeiten auf der Pillnitzer Landstraße sollen sich auf rund 200.000 Euro belaufen. Die zwei kleineren Baustellen sollen rund 110.000 Euro kosten.