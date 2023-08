20.08.2023 10:13 2.930 Schläge, Tritte, Reizgas: Mehrere Täter attackieren zwei Männer in Dresden

In der Dresdner Neustadt griff am Samstag eine Tätergruppe zwei junge Männer an. Zwei Verdächtige wurden von der Polizei geschnappt.

Von Simone Bischof

Dresden - Zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren wurden am späten Samstagabend in der Äußeren Neustadt von etwa zehn Personen angriffen. Die Polizei Dresden ermittelt nach einem Überfall auf zwei Männer in der Alaunstraße. (Symbolbild) © Thomas Türpe Die Täter attackierten ihre Opfer gegen 23.35 Uhr auf der Alaunstraße und malträtierten sie mit Schlägen, Tritten, Schlagstöcken sowie Reizgas, teilte die Polizei Dresden mit. Der 21-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Die Angreifer raubten seine Geldbörse und das Mobiltelefon. Schwere Verletzungen erlitt dagegen der 22-Jährige. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dresden Punkrock mit Hackbrett: Tote Hosen, Wells und Polt in der Garde Die Beamten begannen umgehend mit der Suche nach den Tätern. Zwei Tatverdächtige konnten bereits gestellt werden. Dabei handelt es sich um einen 28-jährigen Tunesier und einen 23 Jahre alten Algerier. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Dabei sollen auch die Hintergründe der Tat aufgeklärt werden.

Titelfoto: Thomas Türpe