Verkehrs-Kontrolle am Dresdner Terrassenufer: Handy-Sünder am laufenden Band

Dresden - Das Terrassenufer Richtung Steinstraße gilt so manchem Radler als Adrenalin-Garant. Statt der vorgeschriebenen 1,50 Meter jagen hier Autos gern mal nur wenige Zentimeter an ihnen vorbei. Am heutigen Donnerstag sah sich das die Polizei genauer an, schnappte aber vor allem Handy-Sünder.