Viele Aufträge, neue Standorte: Elbe Flugzeugwerke im rasanten Steigflug

Die Elbe Flugzeugwerke mit Sitz am Dresdner Flughafen sind außerhalb Europas mit neun Standorten vertreten. © Robert Michael/dpa

Das Unternehmen mit Sitz am Flughafen Dresden ist auf dem Weg zum Global Player und bereits heute Weltmarktführer bei der Umrüstung von Passagier- zu Frachtflugzeugen der Airbus-Familie.

Die EFW beschäftigen über 2000 Mitarbeiter und betreiben an ihrem Standort sechs Umrüstlinien, auf denen verschiedene Maschinentypen für ihr Zweitleben als Frachter fit gemacht werden.

Laut EFW-Chef Jordi Boto ist Dresden für das Unternehmen nur "die Spitze des Eisbergs", da heute 80 Prozent der industriellen Aktivitäten außerhalb der Landeshauptstadt stattfinden, wenngleich Beschlüsse dennoch in Dresden gefasst werden.

"Wir sind ein Unternehmen, das von Sachsen aus Entscheidungen trifft, die in die Welt hinaus gehen", sagt Boto. Die EFW hätten insgesamt neun Standorte außerhalb Europas - unter anderem drei Standorte in China und einen in Singapur.

Zudem soll es bald einen weiteren in der Türkei sowie zwei weitere in den USA geben.