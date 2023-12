Vier Tage vor Silvester: Azubi knallt sich Kofferraum mit Böllern und Raketen voll

Schon zum Verkaufsstart rückten scharenweise Böller-Fans am Feuerwerk Outlet im Dresdner Industriegelände an, deckten sich mit Raketen, Batterien und Co. ein.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Eine Schlange und kein Ende! Schon zum Verkaufsstart um Mitternacht rückten scharenweise Böller-Fans am "Feuerwerk Outlet" im Dresdner Industriegelände an, deckten sich mit Raketen, Batterien und Co. ein. Noch bis Samstag läuft der Silvester-Verkauf bei Fachhändlern oder auch Discountern.

Sie lassen es krachen: Daniel Shamray (20) und Inga Mihalachi (21) luden am heutigen Donnerstag Knallwerk im Gesamtwert von 1200 Euro in den Kofferraum. © Eric Münch Batterien mit 47 Schuss, Raketen- und Fontänen-Sets im Wert von insgesamt 1200 Euro lädt Daniel Shamray (20) in seinen Kofferraum ein. "Das ist noch nicht alles", sagt der Dresdner IT-Azubi. "2000 Euro ist mein Budget. Ich bin ein bisschen im Kaufrausch." Zwei Stunden stand er dafür Donnerstagvormittag am "Feuerwerk Outlet" an der Meschwitzstraße an. "Hat sich gelohnt. Habe Batterien mit besonderen Effekten wie Fächer oder Scheibenwischer bekommen", sagt er. Seine Freundin Inga Mihalachi (21) unterstützt sein Hobby: "Silvester ist nur einmal im Jahr".

Outlet-Verkäuferin Michaela Müller (35) bedient pausenlos Kunden, dennoch reißt die Schlange vorm Laden nicht ab. Manche kommen aus Löbau. Dresden Sachsen-MP gegen Schwiegermutter! Kochduell im Hause Kretschmer: Wer macht die beste Weihnachtsgans? Beliebt sind Raketensets ab 15 Euro, Batterien ab 55 Euro. Aber auch Knallerbsen für 80 Cent gibt es. "Der Verkauf ist gut angelaufen", sagt Müller zufrieden.

Die "Dauer-Schlange" am "Feuerwerk Outlet" an der Meschwitzstraße im Dresdner Industriegelände. Am Freitag noch geöffnet von 8 bis 18 Uhr, Samstag 12-22 Uhr. © Eric Münch

Verkäuferin Michaela Müller (35) freut sich über den Ansturm der Kunden. © Eric Münch

Senior Joachim Dittrich (66) reicht dieses Tischfeuerwerk aus, das er im Discounter kaufte. © Eric Münch

Mike Stuhler (46) mit Sohn Max (12), der sich farbige Wunderkerzen gesichert hat. © Eric Münch

Diese Batterie mit 70 Schuss kostet 55 Euro. © Eric Münch

Dresdner Rathaus veranstaltet in diesem Jahr kein Feuerwerk

Beliebt auch die "Dum Bum"-Raketensets ab 15 Euro. © Eric Münch Mike Stuhler (46) aus Dresden ist mit Sohn Max (12) erstmals in den Fachhandel gekommen. "Sonst holen wir meist was beim Discounter. Nun wollen wir mal schauen, was es noch so alles gibt", sagt er. Die farbigen Wunderkerzen hat sich Max schon mal gesichert. Auch beim Lidl an der Hansastraße findet sich in vielen Einkaufswagen buntes Knallwerk. "Ich habe mir für 2,79 Euro ein Tischfeuerwerk für mich selbst geholt", sagt Senior Joachim Dittrich (66). Um Mitternacht genießt er den Jahreswechsel auf seinem Balkon. Während das Rathaus kein zentrales Feuerwerk veranstaltet, wollen die Augustusmarkt-Veranstalter "einspringen" und in Elbnähe (unterhalb Augustus-Garten) die Stadtsilhouette erleuchten lassen. Dresden Segel-Drama auf der Elbe: 36-jähriger Mann noch immer vermisst "Ein mehrminütiges Höhen-Feuerwerk, das einer Silvesterstadt wie Dresden würdig ist", sagt Mitorganisator Holger Zastrow (54, FDP).

LKA warnt vor illegalen Böllern