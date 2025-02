Vor den Winterferien: Wo gibt es noch freie Betten in Sachsen?

Dresden - Endlich stehen die Winterferien (17. Februar bis 1. März) vor der Tür. Dann geht es für viele Familien raus in den Schnee, rauf auf die Ski. Wer seinen Winterurlaub in Sachsen verbringen, im Erzgebirge oder Vogtland auf die Piste will, fragt sich: Wo gibt es kurzfristig freie Betten?