07.03.2025 09:01 1.715 Vorbei an allen Sehenswürdigkeiten: 50 Kilometer Mega-Marsch durch Dresden

Am Samstag findet in Dresden der Mega-Marsch statt. Wer Lust hat, kann genau 50 Kilometer an allen Sehenswürdigkeiten vorbeimarschieren.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Ihr lauft gern und viel zu Fuß? Dann wäre das was für Euch! Über eine Streckenlänge von 50 Kilometern verläuft der abwechslungsreiche Fußmarsch durch die Dresdner Straßen. © IMAGO/Funke Foto Services Am morgigen Samstag startet ein organisierter Fußmarsch über genau 50 Kilometer durch Dresden, vorbei an allen Sehenswürdigkeiten. "Wir freuen uns sehr über den überwältigenden Zuspruch und eine gewachsene Community", sagt Moritz Grienberger (25) vom Veranstalter "hundert24". Schon jetzt sind gut 3000 Teilnehmer angemeldet, die 7.30 Uhr im Sportpark Ostra (Rudolf-Harbig-Weg) starten werden. Das Ende ist gegen 21 Uhr avisiert. Interessierte können sich noch online (megamarsch.de/dresden) für 64,95 Euro ein Startticket kaufen. Aufgepasst: Aufgrund des Marsches kann es im Stadtgebiet zu Verkehrsbehinderungen kommen.

