Die Finnen kommen! Das ist Dresdens neue Weihnachtsmarkt-Attraktion

Wenn alles fertig ist, soll es gemütlich werden, "ein richtiges Lappland-Dorf mitten in Dresden ", so die Marktleiterin.

Der große Weihnachtsbaum für den Platz in der Mitte soll noch angeliefert und die Stehtische aufgestellt werden.

Mika (50) streicht die Holzvorrichtungen, auf denen der frische Lachs am Feuer gegart wird, mit Öl und Salz ein. Marktleiterin Olga Vallin (30) hat ihre Augen überall auf dem 2500 Quadratmeter großen "Dorfgelände".

Im Finnischen Weihnachtsdorf wird der Lachs am offenen Feuer gegart. © Finnvillage/PR

"Weihnachten wird in Finnland in der Familie eher ruhig begangen", so Vallin. Sie muss es wissen. Die Chefin ist selbst waschechte Finnin und stammt aus Tampere.

Der Flammlachs - angeboten im Brötchen, mit Kartoffeln oder zur Mittagszeit im Wrap - wird in Finnland tatsächlich zu Weihnachten serviert.

Der Beeren-Glühwein Glögi (hell oder dunkel, 5 Euro), der ausgeschenkt wird, kommt aus einem Kloster in Ostfinnland: Olga Vallin empfiehlt den hellen, mit einem Schuss Sanddorn-Whiskey. Na dann: "Kippes" ("Prost")!