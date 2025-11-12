 7.201

Mehr Schutz: Dresden will Sicherheit auf Weihnachtsmärkten verstärken

Dresden will die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr erhöhen. Der zuständige Bürgermeister hat nun ein erstes Statement dazu abgegeben.

Von Helena Dolderer

Dresden - Die Stadt Dresden will die Sicherheit auf den Weihnachtsmärkten rund um den bekannten Striezelmarkt in diesem Jahr erhöhen.

Die Dresdner Weihnachtsmärkte sollen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. (Archivfoto)
Die Dresdner Weihnachtsmärkte sollen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. (Archivfoto)  © Holm Helis

"Generell ist es so, dass ja der Altmarkt und der Neumarkt immer schon ein geschlossenes Zufahrtsschutzsystem hatten", sagte Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) mit Blick auf die bereits ergriffenen Maßnahmen.

Auf dem Striezelmarkt etwa verhindern mobile Sperren die Zufahrt von Autos.

"Wo wir das Sicherheitskonzept entscheidend weiterentwickelt haben, das sind unsere ganzen Konzessionsmärkte", sagte Pratzka.

Damit seien etwa die Weihnachtsmärkte in der Hauptstraße und der Prager Straße gemeint. Über die Details will die Stadt in der kommenden Woche informieren.

Laut Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) wurde das Konzept für die Konzessionsmärkte weiterentwickelt.
Laut Sicherheitsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) wurde das Konzept für die Konzessionsmärkte weiterentwickelt.  © Thomas Türpe

Während der Dresdner Striezelmarkt als ältester Weihnachtsmarkt in Deutschland am 26. November öffnen soll, wurde der Weihnachtsmarkt in Magdeburg vorerst nicht genehmigt. Grund waren nach Angaben der Stadt offene Fragen zum Sicherheitskonzept.

