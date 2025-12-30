Vielleicht bald im Wechsel mit Leipzig: Neue Pläne für die Dresdner Bergparade

Dresden - Es war DAS Highlight der Dresdner Adventszeit: Die Große Bergparade der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine lockte Hunderttausende zusätzlich zum Striezelmarkt und Co. Nicht nur viele Dresdner fragen sich deshalb zurecht: Wann kommt die Parade zurück? Die Steiger stehen jedenfalls bereit.

Mit Pauken und Trompeten kehrte die Große Bergparade kurz vorm vierten Advent zurück. © Eric Münch

512 Trachtenträger und -musiker aus 29 sächsischen und tschechischen Bergknapp- und Brüderschaften pilgerten am vierten Adventssamstag nach Dresden.

Die Parade zog vorbei an Fürstenzug und Frauenkirche, bevor sie vorm Kulturpalast zum Striezelmarkt-Highlight blies und schlug.

Egal ob Bergmärsche oder Steigerlied: Mehr als 120.000 Menschen lauschten den Pauken und Trompeten, mit denen die jahrhundertealte Tradition nach 14-jähriger Pause zurückkam.

"Die Menschen haben gezeigt, dass sie die Bergparade wollen", sagte Stefan Heilig (49), Chef der Kommunalen Märkte, zur TAG24. "Das muss jetzt unser Ansporn sein."