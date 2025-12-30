Silvester am Augustusmarkt: Was Zastrow gegen Böller-Besucher unternimmt

Dresden - In der Neujahrsnacht kann ein Spaziergang durch Dresden zum Spießrutenlauf zwischen Knallkörpern werden. Dafür wird der "Silvestermarkt" am Goldenen Reiter zur böllerfreien Zone.

Dieses bunte Farbspektakel war voriges Silvester vom Goldenen Reiter aus zu bestaunen. © imago/Sylvio Dittrich

Bis zum 4. Januar (nur nicht am Neujahrstag) hat der Augustusmarkt geöffnet, zu Silvester sind Fahrgeschäfte und Essbuden wie in den Vorjahren bis zwei Uhr nachts geöffnet. Dann wird aus dem Augustus- ein Silvestermarkt!

An manchem Stand fließt 0 Uhr prickelnder Sekt, überall läuft Musik - nur Böller und Raketen fehlen.

"Wir wollen, dass die Gäste ruhig und sicher über den Markt flanieren können. Damit niemand böllert, haben wir Schilder aufgestellt und extrem viel Security engagiert", erklärt Veranstalter Holger Zastrow (56), der den Markt gemeinsam mit Matteo Böhme (43) über die gemeinsame Firma Plan de Saxe auf die Beine stellt. Er rechnet mit Tausenden Besuchern, wenn das Wetter mitspielt. "Der Erfahrung nach füllt sich der Markt so ab 21 Uhr. Um Mitternacht ist ein Platz im Riesenrad begehrt."

Damit wirklich kein Unglück geschieht, wird Zastrow den Silvestermarkt auch selbst mit überwachen. "Gerade um den Goldenen Reiter herum sieht man oft Personen, die zündeln wollen. Das behalte ich im Auge."