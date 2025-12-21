1.990
Exzellenz vom Striezelmarkt ist besiegelt
Dresden - Der Striezelmarkt ist von der European Excellent Christmas Market Association (EECMA) als "exzellenter" Weihnachtsmarkt ausgezeichnet worden!
"Das Qualitätssiegel würdigt die einzigartige Vielfalt und Qualität, die es so nur auf dem Striezelmarkt gibt", freute sich Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) bei der Übergabe.
Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands setzte sich gegen mehr als 600 Märkte in ganz Europa durch.
Titelfoto: Holm Helis