 1.990

Exzellenz vom Striezelmarkt ist besiegelt

Der Striezelmarkt ist von der European Excellent Christmas Market Association (EECMA) gestern als "exzellenter" Weihnachtsmarkt ausgezeichnet worden.

Von Benjamin Schön

Dresden - Der Striezelmarkt ist von der European Excellent Christmas Market Association (EECMA) als "exzellenter" Weihnachtsmarkt ausgezeichnet worden!

Der Striezelmarkt setzte sich gegen mehr als 600 Märkte in ganz Europa durch.
Der Striezelmarkt setzte sich gegen mehr als 600 Märkte in ganz Europa durch.  © Holm Helis

"Das Qualitätssiegel würdigt die einzigartige Vielfalt und Qualität, die es so nur auf dem Striezelmarkt gibt", freute sich Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU) bei der Übergabe.

Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands setzte sich gegen mehr als 600 Märkte in ganz Europa durch.

Titelfoto: Holm Helis

Mehr zum Thema Weihnachtsmärkte Dresden: