So hoch ist die Striezeltanne: Reicht das für den Spitzenplatz?

Der Weihnachtsbaum auf dem Striezelmarkt in Dresden wurde vermessen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Der Weihnachtsbaum auf dem Striezelmarkt ist bestimmt der prächtigste in Dresden. Aber wie imposant ist die Tanne im sachsenweiten Vergleich?

Mit einem elektronischen Tachymeter vermisst Azubine Jette Fischer (17) den Baum.
Bis zum 18. Dezember reisen Fachleute und Azubis vom Ingenieurbüro Wuttke aus Chemnitz durch den Freistaat und bewerten Größe und Schönheit von insgesamt 22 städtischen Weihnachtsbäumen.

Am Mittwoch war Halt auf dem Striezelmarkt - demnach misst die hiesige Tanne vom Boden bis zur Spitze 20 Meter und 20 Zentimeter.

"Der Weihnachtsbaum ist nicht schön gewachsen, aber schön in der Gestaltung", befand Vermessungstechniker Alexander Neumeister (48).

Wird der Weihnachtsbaum auf dem Striezelmarkt dieses Jahr zu Sachsens schönster Tanne gekürt?
Alexander Neumeister (48) findet die Dresdner Tanne etwas krumm, aber hübsch geschmückt.
Bei der Höhe spiele das Dresdner Exemplar weit oben mit. In den Vorjahren stand die Siegertanne immer wieder in Chemnitz - damit es spannend bleibt, wird der Chemnitzer Baum diesmal ganz zum Schluss ausgemessen.

