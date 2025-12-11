So hoch ist die Striezeltanne: Reicht das für den Spitzenplatz?

Dresden - Der Weihnachtsbaum auf dem Striezelmarkt ist bestimmt der prächtigste in Dresden . Aber wie imposant ist die Tanne im sachsenweiten Vergleich?

Mit einem elektronischen Tachymeter vermisst Azubine Jette Fischer (17) den Baum. © Alexander Neumeister

Bis zum 18. Dezember reisen Fachleute und Azubis vom Ingenieurbüro Wuttke aus Chemnitz durch den Freistaat und bewerten Größe und Schönheit von insgesamt 22 städtischen Weihnachtsbäumen.

Am Mittwoch war Halt auf dem Striezelmarkt - demnach misst die hiesige Tanne vom Boden bis zur Spitze 20 Meter und 20 Zentimeter.

"Der Weihnachtsbaum ist nicht schön gewachsen, aber schön in der Gestaltung", befand Vermessungstechniker Alexander Neumeister (48).