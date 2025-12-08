Turbo-Frühling kurz vor den Feiertagen: Wie schmeckt eigentlich Glühwein bei 15 Grad?

Dresden - 15 Grad, Sonnenschein, doch manchen scheint es immer noch nicht warm genug zu sein: Denn den verhältnismäßig hohen Temperaturen zum Trotz wagten sich am Montag etliche Weihnachtsmarkt-Besucher auf den Striezelmarkt, um ihren heißen Glühwein zu genießen.

T-Shirt-Wetter: Für den Amerikaner Michael VanHacke (50) könnte es ruhig so warm bleiben. © Eric Münch

Der US-Tourist Michael VanHecke (50) ist sogar extra wegen des ältesten Weihnachtsmarkts Deutschlands aus Minnesota angereist. Für ihn ist die Frühlingswärme (trägt T-Shirt) mitten im Dezember kein Hinderungsgrund für Glühwein: "In meiner Heimat liegt momentan meterhoher Schnee. Aber so, wie es hier ist, ist es einfach herrlich."

Anders sieht es bei "Schneller's Candy" aus: Denn für die schokolierten und kandierten Früchte gibt es nichts Schlimmeres als Wärme. Für den Stand der Super-GAU.

"Schokolade mag einfach keine Sonneneinstrahlung", doch auch für diesen Fall sind Stefan Schneller (46) und seine Mutter Karin (71) gewappnet: "Da wir auch im Sommer verkaufen, haben wir eine Kühlung eingebaut, die ist allerdings abgeklemmt."

Bleibt es so warm, müsste sie aktiviert werden: "Sonst schmilzt uns alles weg." Sorgen um den Umsatz macht er sich nicht: "Egal, ob Sommer oder Winter: Die Leute kaufen sich ihre schokolierten Früchte."