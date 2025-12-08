Turbo-Frühling kurz vor den Feiertagen: Wie schmeckt eigentlich Glühwein bei 15 Grad?
Dresden - 15 Grad, Sonnenschein, doch manchen scheint es immer noch nicht warm genug zu sein: Denn den verhältnismäßig hohen Temperaturen zum Trotz wagten sich am Montag etliche Weihnachtsmarkt-Besucher auf den Striezelmarkt, um ihren heißen Glühwein zu genießen.
Der US-Tourist Michael VanHecke (50) ist sogar extra wegen des ältesten Weihnachtsmarkts Deutschlands aus Minnesota angereist. Für ihn ist die Frühlingswärme (trägt T-Shirt) mitten im Dezember kein Hinderungsgrund für Glühwein: "In meiner Heimat liegt momentan meterhoher Schnee. Aber so, wie es hier ist, ist es einfach herrlich."
Anders sieht es bei "Schneller's Candy" aus: Denn für die schokolierten und kandierten Früchte gibt es nichts Schlimmeres als Wärme. Für den Stand der Super-GAU.
"Schokolade mag einfach keine Sonneneinstrahlung", doch auch für diesen Fall sind Stefan Schneller (46) und seine Mutter Karin (71) gewappnet: "Da wir auch im Sommer verkaufen, haben wir eine Kühlung eingebaut, die ist allerdings abgeklemmt."
Bleibt es so warm, müsste sie aktiviert werden: "Sonst schmilzt uns alles weg." Sorgen um den Umsatz macht er sich nicht: "Egal, ob Sommer oder Winter: Die Leute kaufen sich ihre schokolierten Früchte."
Glätte oder Regen wären schlimmer
Am Glühweinstand "Striezelbar" floss zwar über den Tag hinweg mehr Bier aus dem Zapfhahn, doch Wirtin Daniela Schäfer (47) ist sich sicher, dass es sich zum Abend hin ändert: "Da ist es kälter, da bestellen die Gäste wieder mehr Glühwein."
Außerdem seien für einen Weihnachtsmarkt-Ausflug die wenig winterlichen Temperaturen angenehmer als Dauerregen oder Glätte: "Wir sind es gewohnt, dass es mal ein paar Tage warm ist. Das ist immer noch besser, als dass die Besucher ausrutschen oder keiner kommt, weil es schüttet."
Denkt sich auch Student Lars Klaue (25), der mit seinen Kommilitonen nach der Uni extra auf den Striezelmarkt gefahren ist, um sich bei einem Glühwein über die letzte Vorlesung zu unterhalten: "Es ist bei mir sogar das erste Mal weihnachtliche Stimmung aufgekommen."
Ähnlich sieht es Ruth Koch (90), die sich trotz ihres stattlichen Alters schon seit Jahren mit ihren Freundinnen auf dem Weihnachtsmarkt trifft: "Das ist unsere Tradition und der Glühwein gehört einfach dazu." Ihre Freundin Heidi Jurkschat (78) bestätigt: "Das gehört zu der Jahreszeit, unabhängig von der Temperatur."
Titelfoto: Eric Münch