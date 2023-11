Dresdner Striezelmarkt: 2023 wird alles neu!

Dresden - Der Aufbau des 589. Striezelmarktes läuft auf Hochtouren. An 214 Ständen wird gehämmert, gemessen und dekoriert. Bis zur Eröffnung am 29. November (16 Uhr) ist es nur kaum mehr als eine Woche.

Beim Striezelmarkt wird in diesem Jahr vieles neu. © Eric Münch

"Die wohl größte Neuerung des Striezelmarktes liegt unter dem neuen Pflaster", so Stefan Heilig (47), Leiter Kommunale Märkte, über das unterirdisch gelegte Leitungsnetz, das den Kabelsalat vom Platz verbannt und damit die Barrierefreiheit erhöht.

Es gibt noch mehr Neues: Die Bühne ist jetzt acht mal zehn Meter groß. Außerdem gibt es eine Newcomer-Hütte an dem sieben ausgewählte Unternehmer (von 43) kostenlos für ein paar Tage jeweils ihre Produkte anbieten dürfen. "Der Striezelmarkt braucht Nachwuchs", erklärt dazu Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (53, CDU).

Auch die Polizei wird nicht mehr am Rande des Marktes in einem Auto Wache schieben, sondern zieht erstmals in eine eigene Hütte. An den Wochenenden werden die Ordnungshüter wieder von tschechischen Polizisten unterstützt.

Erstmals wurden auch Durchsagen auf Tschechisch eingespielt, wegen der erwarteten hohen Besucherzahlen aus dem Nachbarland.