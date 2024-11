Juchu! Heute öffnet der Striezelmarkt

Vor der Eröffnung des Striezelmarkts gibt es am Mittwoch um 15 Uhr den traditionellen Gottesdienst. Anschließend wird Dresdens OB ein Stück Stollen verkosten.

Von Jakob Anders, Katrin Koch Dresden - Bevor der diesjährige Striezelmarkt wieder in hellem Lichterglanz erstrahlt, gibt es am heutigen Mittwoch um 15 Uhr den traditionellen Gottesdienst in der Kreuzkirche. Anschließend zieht der Kreuzchor mit den Bäckermeistern auf die große Bühne des Striezelmarktes, wo OB Dirk Hilbert (53, FDP) zum symbolischen Auftakt ein Stück Christstollen verkostet.

Fünfhundertneunzig! Ab dem heutigen Mittwoch öffnet mit dem Striezelmarkt einer der schönsten Weihnachtsmärkte der Welt endlich seine Tore. © Robert Michael/dpa Trotz des Ärgers aufgrund erhöhter GEMA-Abgaben bleibt der Striezel-Verantwortliche voller Vorfreude auf den diesjährigen Startschuss. "Kein anderer Weihnachtsmarkt in Deutschland bietet ein derart umfangreiches Kulturprogramm wie der Striezelmarkt", ist sich Stefan Heilig (48) sicher. Unter anderem sind zehn Puppenspieler aus ganz Sachsen eingeladen, täglich um 16.30 Uhr kommt der Weihnachtsmann mit Geschichten und Liedern auf die Bühne, und am 14. Dezember steigt das Pyramidenfest, mit anschließendem traditionellen Gesangswettbewerb. Weihnachtsmärkte Dresden Striezelmarkt strahlt schon mal zur Probe Neu ist der Tag des weihnachtlichen Handwerks am 15. Dezember: Vertreter direkt vom Markt erzählen auf der Bühne, was das Besondere an Berufen wie Stollenbäcker oder Drechsler ist. Bis 23. Dezember ist der Striezelmarkt täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, Heiligabend 10 bis 14 Uhr.

Kruzianer backen die ersten Plätzchen

Kruzianer aus der vierten Kasse backen mit dem Stollenmädchen die ersten Plätzchen in der Striezelmarkt-Backstube. © Norbert Neumann "Auf die Plätzchen, fertig, los!" heißt es ab Mittwoch auf dem Striezelmarkt. Schon am gestrigen Dienstag durften die Kruzianer der Klasse 4 in der Weihnachtsbäckerei Plätzchen ausstechen und den Backofen in Betrieb nehmen. Zur Hand gingen den jungen Sängern dabei in der Kinderbackstube erfahrene Meister des Bäcker- und Konditorenhandwerks. Wer ihnen nacheifern will: Das Plätzchenbacken (400 Gramm) dauert etwa 20 Minuten und kostet 5 Euro. Weihnachtsmärkte Dresden Neuer Hüttenzauber-Betreiber: Jetzt muss Eintritt gezahlt werden Die Backstube ist an den Wochentagen (9-13 Uhr) ausschließlich für Kindergruppen reserviert. Nachmittags und am Wochenende ist sie für alle kleinen Striezelmarkt-Besucher geöffnet.

In den Stallhof ist das Mittelalter eingezogen