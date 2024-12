Der 590. Dresdner Striezelmarkt überzeugt dieses Jahr mit diesen Besonderheiten

Alle Infos zum Dresdner Striezelmarkt ★ Öffnungszeiten, Preise, Anfahrt & Besonderheiten. ★ Was hat einer der berühmtesten Weihnachtsmärkte zu bieten?

Wenn die Weihnachtszeit beginnt, erstrahlt der Dresdner Striezelmarkt in voller Pracht. Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands macht Weihnachten in der sächsischen Landeshauptstadt zu einer unvergesslichen Zeit. Aktuelle Infos zur Weihnachtszeit in Dresden gibt's unter: Weihnachtsmärkte in Dresden.

TAG24 stellt den Dresdner Striezelmarkt und seine Besonderheiten vor. Der Dresdner Striezelmarkt ist ein lebendiges Stück Stadtgeschichte, das jedes Jahr aufs Neue die Anwohner Dresdens und zahlreiche Touristen aus der ganzen Welt verzaubert. Auf dem festlich geschmückten Altmarkt zwischen den historischen Fassaden und unter dem schimmernden Licht der Weihnachtssterne entfaltet sich eine Weihnachtswelt, die alle Sinne verführt. Der Striezelmarkt in Dresden vereint Geschichte, Tradition und Gegenwart der Weihnacht. Wer über den Dresdner Weihnachtsmarkt schlendert, taucht ein in eine Atmosphäre voller Wärme, Magie und Gemeinschaft. TAG24 informiert Dich zur Geschichte und Tradition des Dresdner Striezelmarktes. Erfahre alles, was Du wissen solltest, um keine kommenden Veranstaltungen des Dresdner Striezelmarktes zu verpassen.

Wann öffnet der Dresdner Striezelmarkt 2024?

Der Dresdner Striezelmarkt ist vom 27. November 2024 bis zum 24. Dezember 2024 geöffnet. Öffnungszeiten Striezelmarkt Dresden: Täglich von 10 bis 21 Uhr

Am Eröffnungstag (27. November 2024) von 16 bis 21 Uhr

An Heiligabend (24. Dezember 2024) von 10 bis 14 Uhr Der Dresdner Striezelmarkt 2024 hat also bis zum 24. Dezember 2024 um 14 Uhr geöffnet.

Anfahrt zum Dresdner Striezelmarkt

Die Adresse des Dresdner Striezelmarktes lautet: Altmarkt in 01067 Dresden. Am besten ist es, wenn man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Striezelmarkt fährt. Diese Haltestellen befinden sich in der Nähe:

Haltestelle Altmarkt

Haltestelle Postplatz

Haltestelle Pirnaischer Platz Der Bereich um den Markt ist während der Öffnungszeiten abgesperrt, sodass man bequem zu Fuß von den Haltestellen aus zum Dresdner Striezelmarkt laufen kann.

Dresdner Striezelmarkt: Parken

Wer mit dem Auto kommt, sollte darauf verzichten, in die Innenstadt zu fahren. Am besten ist es, wenn man die kostenfreien Park-and-Ride-Plätze am Stadtrand oder den Parkplatz "P7 MESSE" an der Messe nutzt, um das Auto abzustellen. Der Parkplatz "P7 MESSE" verfügt über 1200 Parkplätze, die an den meisten Tagen gebührenfrei sind. An den folgenden Tagen kostet das Tagesticket für den Parkplatz an der Messe 7 Euro: 4. bis 8. Dezember zu "Holiday On Ice"

7. Dezember zum Stollenfest auf dem Striezelmarkt am zweiten Adventswochenende

13. Dezember zu "Laura Larsson"

17. bis 19. Dezember zum Weihnachtsmusical Um zum Striezelmarkt zu gelangen, empfiehlt es sich, mit den Straßenbahnlinien Nummer 10 und 20 von der Haltestelle (Halle 1) in Richtung Innenstadt zu fahren. Hat man keine andere Möglichkeit, als mit dem PKW anzureisen,kann man versuchen, auf den verschiedenen Parkplätzen in der Dresdner Innenstadt noch einen Platz zu finden.

Preise auf dem Striezelmarkt in Dresden

Auf dem Dresdner Striezelmarkt sind zahlreiche Getränke- und Essensstände zu finden, wo man neben Weihnachtsklassikern wie Glühwein auch besondere Spezialitäten erhält. Mit welchen Ausgaben man rechnen kann, erfährst Du nachfolgend.

Was kostet der Glühwein auf dem Dresdner Striezelmarkt?

Auf dem Dresdner Striezelmarkt kostet der Glühwein zwischen 4 und 5 Euro. Der Tassenpfand liegt auch bei etwa 5 Euro pro Tasse. Eine Preisübersicht ausgewählter Glühweinstände auf dem Dresdner Striezelmarkt Schloss Wackerbarth: 4,50 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

"Silvios Glühwein": 5 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Genussburg: 4 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Schank- und Speisewirtschaft Justus Altenburger: 5 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Cosel-Stübchen Gustav Müller: 4,50 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Spicy Friends: 4,50 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Schloßschänke: 4,50 Euro pro Tasse (0,2 Liter)

Was kostet das Essen auf dem Dresdner Striezelmarkt?

Das Angebot wurde im Laufe der Jahre überarbeitet und revolutioniert, sodass es mittlerweile auch Vegetarisches, Veganes und die neuesten Food-Trends zu essen gibt. Eine Preisübersicht ausgewählter Speisen auf dem Dresdner Striezelmarkt Dresdner Handbrot: 7 Euro

Sächsische Quarkkeulchen: 5 Euro

Thüringer Rostbratwurst: 6 Euro

Kartoffelpuffer: 5 Euro

Lángos: 6 Euro

Spätzle mit Raclettekäse: 7,50 Euro Wer auf dem Striezelmarkt Dresden unterwegs ist, sollte Bargeld mitnehmen, da an den meisten Ständen keine Kartenzahlung möglich ist.

Programm des Dresdner Striezelmarktes

Neben dem täglichen Marktbetrieb begeistert der Dresdner Striezelmarkt große und kleine Besucher mit einem besonderen Weihnachtsprogramm. Verschaffe Dir einen Überblick über die Programmhighlights 2024. Feierliche Eröffnungszeremonie Datum: 27. November 2024 ab 16 Uhr

Beschreibung: Im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst um 15 Uhr wird der Striezelmarkt feierlich eröffnet. Zur Zeremonie gehören die Eröffnungsrede des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Dresden sowie musikalische Beiträge. Dresdner Adventskalenderfest Datum: 30. November 2024 ab 14.30 Uhr

Beschreibung: Ein Highlight für Kinder ist das Dresdner Adventskalenderfest, bei dem der historische Adventskalender, die Weihnachtsbäckerei, das Pfefferkuchenhaus, das Märchenhaus sowie das Pflaumentoffel- und Wichtelhaus mit einem speziellen Bühnenprogramm gefeiert werden. Tag der Kreuzkirche Datum: 1. Dezember 2024 ab 9.30 Uhr

Beschreibung: Die Dresdner Kreuzkirche ist eng mit der Tradition des Striezelmarktes verbunden. Am Tag der Kreuzkirche wird die Kirche mit weihnachtlichen Geschichten und Liedern auf der Geschichtenbühne sowie weiteren Veranstaltungen geehrt. Dresdner Stollenfest Datum: 7. Dezember 2024 ab 9 Uhr

Beschreibung: Es gäbe keinen Striezelmarkt ohne Stollen. Zum Stollenfest wird das Christbrot von den Dresdner Bäckern und Konditoren gemeinsam mit tausenden Gästen gefeiert. Das Highlight des Tages ist der feierliche Anschnitt des Dresdner Riesenstollens, der anschließend für einen guten Zweck verkauft wird. Dresdner Pfefferkuchenfest Datum: 8. Dezember 2024 ab 14.30 Uhr

Beschreibung: Das Dresdner Pfefferkuchenfest besteht aus einem weihnachtlichen Programm mit den Traditionsfiguren vom Dresdner Striezelmarkt und der Krönung der jährlichen Pfefferkuchenprinzessin. Außerdem findet eine "Verleihung von Pfefferkuchenorden an besondere Menschen" statt. Dresdner Pyramidenfest Datum: 14. Dezember 2024 ab 13.30 Uhr

Beschreibung: Wissenswertes zur größten Erzgebirgischen Stufenpyramide der Welt wird beim Dresdner Pyramidenfest feierlich erzählt. Im Anschluss findet der "Sangeswettstreit um die Striezelmarkt-Pyramide" statt. Ein Konzert und die Siegerehrung des Wettstreits vollenden den Tag. Tag des weihnachtlichen Handwerks Datum: 15. Dezember 2024 ab 13 Uhr

Beschreibung: Selbst handwerkeln und gestalten kann man am Tag des weihnachtlichen Handwerks. Räucherkerzen, Schmuck, Herrnhuter Sterne und andere Anbieter präsentieren sich im Mit-Mach-Format. Weihnachtsfest der Chöre Datum: 21. Dezember 2024 ab 14 Uhr

Beschreibung: Richtige Weihnachtsstimmung kommt auf, wenn verschiedene Chöre die Besucher des Striezelmarktes mit weihnachtlichen Konzerten verzaubern. Dresdner Striezelkinderfest Datum: 22. Dezember 2024 ab 14.30 Uhr

Beschreibung: Kinder zeigen, was sie können, beim Dresdner Striezelkinderfest. Erst treten die "Striezelkinder" mit den Traditionsfiguren vom Dresdner Striezelmarkt und Gästen auf, anschließend das Pretty Woman. Striezelmarktfinale Datum: 24. Dezember 2024 ab 11 Uhr

Beschreibung: Zum Finale des Striezelmarktes sorgen verschiedene Musikdarbietungen und der Besuch des Weihnachtsmanns für einen gelungenen Abschluss.

Zum Stollenfest 2023 verkosteten (v.l.n.r.) Bäckermeister Rudolf Maaß, Bäckermeister Andreas Wippler und das Dresdner Stollenmädchen Nelly Köhler den Riesenstollen. © dpa/ Sebastian Kahnert/

Besonderheiten des Striezelmarktes in Dresden

Zu den Highlights des Striezelmarktes gehören ein historisches Karussell für Kinder, ein prachtvoller Schwibbogen am Eingang des Platzes und die weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide.



Pflaumentoffel

Eine traditionelle Spezialität des Striezelmarktes ist der Pflaumentoffel. Dabei handelt es sich um Männchen aus getrockneten Pflaumen oder Backpflaumen, die oft als Glücksbringer für Kinder verschenkt werden. Optisches Vorbild für den Pflaumentoffel ist ein Schornsteinfeger. Auf dem Striezelmarkt gibt es für Kinder auch die Möglichkeit, Pflaumentoffel selbst zu gestalten. Der Name Pflaumentoffel leitet sich wahrscheinlich von dem Wort "Toffel" ab, was so viel wie "dummer, unbeholfener Mensch" bedeutet.

Weltgrößter begehbarer Schwibbogen

Seit dem Jahr 2009 verzückt ein großer, begehbarer erzgebirgischer Schwibbogen als Eingangstor des Dresdner Striezelmarktes. Der Bogen ist mit 13,30 Metern Breite und 6,63 Metern Höhe der wohl größte Schwibbogen der Welt. Der Schwibbogen besteht aus Holz und ist acht Tonnen schwer. Lediglich die Treppe ist eine Metallkonstruktion. Die Figuren stellen die Dresdner Striezelkinder, Weihnachtsmann, Schneemann, Engel, Bergarbeiter und weitere erzgebirgische Traditionsgestalten dar. Von der Treppe aus hat man einen wunderbaren Blick über den Dresdner Striezelmarkt.

Das Eingangstor des Dresdner Striezelmarktes ist der größte erzgebirgische und begehbare Schwibbogen der Welt. © dap/Sebastian Kahnert

Sondertassen

Jährlich wird eine limitierte Auflage von Sondertassen zum Striezelmarkt gestaltet und hergestellt. Die Tassen haben sich als beliebte Souvenirs etabliert. Die speziellen Editionen gibt es seit 2017. Sie werden in der Manufaktur Kannegießer in der Oberlausitz produziert. Die Striezelmarkttasse 2024 steht mit dem Motiv Striezelkinder in engem Bezug zum Markt, weil diese auch das Motto des 590. Dresdner Striezelmarktes sind.

XXL-Stollen

Auf dem Dresdner Stollenfest wird jährlich der Reisenstollen angeschnitten. Die Stücke werden anschließend für einen guten Zweck verkauft. Damit der XXL-Stollen zum Fest fertig ist, fangen die Bäcker bereits im November an zu backen. Der Stollen besteht aus 3300 normalen Stollen und ist etwa 1800 Kilogramm schwer. Die Tradition des XXL-Striezels gibt es seit dem Jahr 1730. August der Starke wollte damit Adlige aus ganz Europa beeindrucken. Am Tag des Stollenfestes startet ein Festumzug am Kulturpalast, der verschiedene Punkte in der Altstadt passiert, bevor der Stollen feierlich angeschnitten wird.

Der Riesenstollen 2024 wurde ab November von zehn Bäckermeistern und dem Stollenmädchen Lorna Prenzel (r.) gebacken. © dpa/Daniel Wagner

Wer Christstollen und andere Leckereien selber backen möchte, kann sich von den Weihnachtsrezepten auf TAG24 inspirieren lassen.

Striezeltaler

Der Striezeltaler ist die Währung des Dresdner Striezelmarktes und ein bei Sammlern besonders beliebtes Souvenir. Die Erstauflage des Striezeltalers erschien 2014. Jeder Striezeltaler gilt als Gutschein im Wert von einem Euro, den man bei allen Händlern und Fahrgeschäften des Dresdner Striezelmarktes einlösen kann. Alte Striezeltaler kann man auch in den Folgejahren einsetzen. In die hochwertigen Münzen werden jährlich wechselnde Motive geprägt. Die Taler sind im Online-Shop, bei DDV Lokal, bei den Standorten der Dresden Information und im Pavillon der Dresden Information auf dem Striezelmarkt erhältlich.

Mehr zum Striezeltaler 2024 liest Du unter: Dieses Jahr in Gold: Neues Design für den Striezeltaler.

Weltgrößte erzgebirgische Stufenpyramide

Ein ebenso beliebtes Fotomotiv wie der große Swibbogen ist die weltgrößte, erzgebirgische Stufenpyramide. Die Pyramide ist 14,62 Meter hoch und wurde 1999 in das Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen. Auf den sechs Etagen der Pyramide drehen insgesamt 43 Figuren ihre Runden. Die untere Etage erzählt die Weihnachtsgeschichte. Die zweite Etage zeigt typische Dresdner Gestalten wie die Striezelkinder, den Pflaumentoffel und die Stollenbäcker. Auf der dritten Etage stehen Nussknacker, Lichterengel und Bergmann. Auf den drei oberen Etagen werden Bergmannsaufzug, Kurrendesänger sowie Fanfarenengel präsentiert. Aufgrund ihrer Größe ist es notwendig, die Pyramide jährlich mit einem Kran aufzubauen.

Die erzgebirgische Stufenpyramide auf dem Striezelmarkt ist mit 14,62 Metern weltweit die größte. © 123RF/johnnydevil

Adventskalender

Zur Kindererlebniswelt des Striezelmarktes gehören die Weihnachtsbäckerei, das Pfefferkuchenhaus, das Märchenhaus und das Pflaumentoffel- und Wichtelhaus sowie der Adventskalender. Das aktuelle Fenster des Adventskalenders wird ab dem 1. Dezember täglich um 16.15 Uhr vom Striezelmarkt-Weihnachtsmann und seinen Gehilfen geöffnet.

Dresdner Striezelmarkt mit Kindern

Für Kinder ist die Weihnachtszeit einfach magisch. Der Besuch des Dresdner Striezelmarktes kann für sie ein unvergessliches Erlebnis werden, wenn man sich vorab informiert, was man mit Kindern machen kann. Neben einer Fahrt mit dem historischen Karussell, mit der Lok oder dem Riesenrad lohnt sich der Besuch der Kindererlebniswelt, die mit täglichen Angeboten den Besuch des Weihnachtsmarktes für Kinder besonders macht. Angebote für Kinder auf dem Dresdner Striezelmarkt: Puppentheater am Adventskalender täglich um 15.45 Uhr

am Adventskalender täglich um 15.45 Uhr Weihnachtsmann öffnet Adventskalendertürchen täglich um 16.15 Uhr

Basteln im Pflaumentoffelhaus freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr

freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr Pfefferkuchen verzieren im Knusperhaus freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Räucherkerzen selbst herstellen im Pflaumentoffelhaus am 15. Dezember 2024 von 11 bis 18 Uhr

Märchenstunde täglich von 10 bis 15 Uhr im Märchenhaus (Anmeldung erforderlich)

Programm auf der Dresdner Geschichtenbühne montags bis freitags jeweils um 15 Uhr

Weihnachtsmann kommt mit Liedern, Geschichten und Wünschen täglich um 16.30 auf die Dresdner Geschichtenbühne

tägliches Wichtelkino mit wechselndem Filmprogramm (freier Eintritt)

Weihnachtsbäckerei (Anmeldung erforderlich) montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr Außerdem lädt der Kulturpalast Dresden täglich ab 17 Uhr zum gemeinsamen Basteln, Vorlesen und Musizieren.

Auf dem Striezelmarkt Dresden können Familien mit Kindern viel erleben. © 123RF/romrodinka

Geschichte des Dresdner Striezelmarktes

Der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands ist der Dresdner Striezelmarkt. Er zählt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Dresden. Um die Tradition und Bedeutung des Striezelmarktes zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf dessen Geschichte.

Der Dresdner Striezelmarkt vor 1945

Der Dresdner Striezelmarkt ist der älteste Weihnachtsmarkt Deutschlands und findet seit 1434 im Advent auf dem Altmarkt in der sächsischen Landeshauptstadt statt. Ursprünglich war der Dresdner Striezelmarkt ein eintägiger Fleischmarkt, der an einem beliebigen Wochentag und Heiligabend veranstaltet wurde. Das Privileg für diesen Markt stellten der sächsische Kurfürst Friedrich II. und sein Bruder Herzog Sigismund am 19. Oktober 1434 dem Rat der Stadt Dresden aus. Mit wachsender Beliebtheit kamen weitere Verkaufsstände hinzu. Am Montag vor Weihnachten gab es alsbald das Christbrot, welches auch Stollen oder Striezel genannt wird. Ab 1548 trug der Tag dann offiziell den Namen Striezelmontag. Mit Beginn des 16. Jahrhunderts boten auch immer mehr auswärtige Händler und Kunsthandwerker zum Striezelmontag an. Ab 1710 erhöhte man die Marktdauer auf drei und etwas später auf acht Tage. Mit der Verlängerung und der Vergrößerung des Marktes wuchs die landesweite Bedeutung des Striezelmarktes weiter.

Seit dem Jahr 2009 bildet der begehbare erzgebirgische Schwibbogen das Eingangstor zum Dresdner Striezelmarkt. (Archivbild) © dpa/Ralf Hirschberger

Der Dresdner Striezelmarkt ab 1945

Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg musste der Striezelmarkt vom Altmarkt auf andere Plätze ausweichen. Erst ab 1977 war der Striezelmarkt wieder auf dem Altmarkt zu finden. Einzig im Jahr 2007 fand der Striezelmarkt für den Umbau des Altmarktes auf den Ferdinandplatz statt. In den Jahren ab 1967 wurde der Weihnachtsmarkt mit dem Anschneiden eines zwei Meter langen Stollens eröffnet. Im Jahr 1977 wurde erstmals eine siebeneinhalb Meter hohe Pyramide mit 75 Spielzeugfiguren aufgestellt. Das erste Dresdner Stollenfest wurde 1994 gefeiert. Im Jahr 1997 erhielt der Markt eine neue Pyramide, die größte Erzgebirgische Stufenpyramide der Welt. Der Dresdner Striezelmarkt wurde 2009 neu gestaltet. Ein Eingangstor in Form eines begehbaren erzgebirgischen Schwibbogens kam hinzu. Im Jahr 2017 wurden die sogenannten Nizza-Sperren (160 Betonpoller) zum Schutz gegen Attentate errichtet. Aufgrund der Corona-Pandemie fiel der Dresdner Striezelmarkt in den Jahren 2020 und 2021 aus. Jährlich hat der Striezelmarkt im Durchschnitt zwei Millionen Besucher. Etwa 80 Prozent der Händler auf dem Dresdner Striezelmarkt stammen aus Sachsen. Der Gesamtumsatz des Weihnachtsmarktes beträgt jährlich circa 48 Millionen Euro.

Benannt wurde der Striezelmarkt nach dem Dresdner Christollen, der einst als Striezel bekannt war. © 123RF/pureshot

FAQ zum Dresdner Striezelmarkt

Was bedeutet "striezeln"? Besuchen Dresdner den Striezelmarkt, dann nennen sie das liebevoll striezeln. Wie alt ist der Dresdner Striezelmarkt? Im Jahr 2024 findet der Dresdner Striezelmarkt zum 590. Mal statt. Wie hoch ist die Tanne auf dem Striezelmarkt in Dresden? Der Weihnachtsbaum auf dem Dresdner Striezelmarkt ist im Jahr 2024 eine 25 Meter hohe Nordmanntanne. Was ist der Striezeltaler? Der Striezeltaler ist die Währung des Dresdner Striezelmarktes. Jeder Striezeltaler gilt als Gutschein im Wert von einem Euro, der bei allen Händlern und Fahrgeschäften des Dresdner Striezelmarktes einlöst werden kann. Was ist der Null-Euro-Schein auf dem Striezelmarkt in Dresden? Bei den Null-Euro-Scheinen handelt es sich um Sammlerstücke mit verschiedenen Motiven, z. B. dem Dresdner Striezelmarkt. Die Scheine sehen aus wie echte Euro-Banknoten, fühlen sich auch so an und sind mit einem Nominalwert von Null Euro offiziell genehmigt und freigegeben. Durch eine individuelle Seriennummer ist jeder Null-Euro-Schein mit dem Motiv Striezelmarkt Dresden ein echtes Unikat. Die Scheine kann man telefonisch oder bei Standorten der Dresden Information erwerben. Muss man für den Striezelmarkt Eintritt zahlen? Der Dresdner Striezelmarkt ist kostenfrei zugänglich. Für besondere Angebote wie die Weihnachtsbäckerei mit Kindern fallen Gebühren an. Welche Leckereien machen den Striezelmarkt berühmt? Zu den besonderen Leckereien des Striezelmarktes gehören neben den Dresdner Christstollen und den Pflaumentoffeln noch das Dresdner Handbrot, glasierte Äpfel, Kräppelchen und seit 2024 frittiertes Eis. Wie viel Gehminuten sind es vom Striezelmarkt zum Neumarkt? Vom Striezelmarkt zum Neumarkt Dresden benötigt man zu Fuß knapp zehn Minuten.

Im Jahr 2024 findet der Dresdner Striezelmarkt zum 590. Mal statt. © TAG24/CD