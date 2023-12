Schon 33. Ausgabe! Wie die Striezelmarkt-CD zum absoluten Renner wurde

Alexander Siebecke (51) zeigt stolz die neue, mittlerweile 33. Striezelmarkt-CD. © Eric Münch

Geschrieben hat sie fast alle Produzent Alexander Siebecke (51). "Wir haben die Besucher des Striezelmarktes befragt, ob sie die Lieder und Geschichten lieber downloaden wollen. Aber 99 Prozent der Striezelmarkt-Besucher sprachen sich für die CD aus", freut sich Siebecke.

"Die Fans wollen was in Händen halten. Die CD ist zum Sammelobjekt geworden, in manchen Familien entstand sogar eine neue Tradition, dass die CD immer zum Plätzchenbacken eingelegt wird."

Alle 33 Geschichten drehen sich um die Zipfelmützen Akademi (Peter Flache, 54), Prakti (Hans-Jörg Hombsch, 62), Schnullibert (Peter Siebecke, 75), Rahmi & Meister Schräubchen (Andreas Goldmann, 59).

Ihre Abenteuer werden musikalisch in rund 350 Lieder eingebettet - mit diesem Repertoire wird die Adventszeit nicht langweilig.