Keine "lebende Krippe" auf dem Neumarkt

Dresden - Der Advent auf dem Neumarkt verzichtet dieses Jahr komplett auf eine "lebende Krippe". Statt Eseln oder Schafen stehen dort nun bemalte Figuren, die zeigen sollen: Weihnachtsstimmung geht auch ohne echte Tiere .

Keine echten Tiere mehr: Auf dem Neumarkt sind die Vierbeiner für das Krippenspiel ab sofort gemalt. © Steffen Füssel

Die Tierschützer der Organisation PETA begrüßen die Entscheidung. Sie verweisen darauf, dass Tiere im Marktgedränge massiv unter Stress stehen und oft falsch gefüttert werden, etwa mit Lebkuchen oder Waffeln.

Bundesweit gebe es zudem immer wieder Meldungen über verletzte oder sogar gestohlene Tiere.

Einige Städte wie Bad Salzuflen (Nordrhein-Westfalen) oder Stuttgart haben die lebenden Krippen deshalb schon abgeschafft.

Nun zieht der Dresdner Neumarkt nach: Wer irgendwo doch noch echte Tiere im Gehege sieht, soll sich laut den Tierschützern direkt bei der Stadt oder dem Veterinäramt melden.