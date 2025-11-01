Striezelmarkt kann kommen: Veitchs-Tanne schmückt Dresdner Zentrum

Dresden - In Altfranken gefällt, im Zentrum aufgestellt. Der Baum des 591. Striezelmarkts ist am Samstag im Herzen Dresdens gelandet und soll ab sofort die Blicke zahlreicher Besucher auf sich ziehen. Der Transport lief dabei jedoch nicht ganz reibungslos ab.

Seit Samstag steht der Baum des 591. Striezelmarkts auf dem Dresdner Altmarkt. © Thomas Türpe

Bereits kurz vor 6 Uhr rückte die Verkehrssicherung zum Grundstück der Baum-Spenderin Maritta Junghanns (81) in den Dresdner Westen aus. Gegen 8.30 Uhr heulte die Kettensäge auf.

In Begleitung ihrer Familie und einiger Besucher schaute die Seniorin zu, wie ihre knapp 22 Meter große und etwa 50 Jahre alte Veitchs-Tanne hinter ihrem Haus gefällt und per Kran auf einen Schwerlasttransporter platziert wurde. So weit lief alles nach Plan.

Als sich das tonnenschwere Gefährt samt dem exotischen Nadelgewächs jedoch auf den Weg machen wollte, versperrte eine Falschparkerin den Transportweg. Erst nach mehr als zwei Stunden Verzögerung konnte es weitergehen.

Am Mittag begrüßten dann hunderte besucher das weihnachtliche Aushängeschild japanischen Ursprungs im Stadtkern. Noch ein wenig zurechtgestutzt steht die imposante Tanne ab sofort fest im Boden verankert.