Striezelmarkt startet Ende November: Was erwartet uns in diesem Jahr?

Dresden - Weihnachtlicher Glanz und Lichterreigen fehlen zwar noch, aber Nordmanntanne, Schwibbogen, Karussell und Hütten stehen schon: In 13 Tagen eröffnet der 590. Striezelmarkt (Mittwoch, 27. November, 16 Uhr). Die Preise für Glühwein und Co. sollen sich auf Vorjahresniveau bewegen.

Freuen sich auf die Eröffnung des Striezelmarktes: Wirtschaftsbürgermeister Jan Pratzka (52, CDU) und Stollenmädchen Lorna Prenzel (22). © Eric Münch

Erzgebirgisches Kunsthandwerk, Herrnhuter Sterne, Dresdner Christstollen, Pulsnitzer Pfefferkuchen: Wie im Vorjahr ist der Altmarkt mit 214 Ständen voll belegt.

257 Händler hatten sich dafür beworben (2023: 246). "Dies verdeutlicht, dass die Pandemie-Delle endgültig überwunden ist", sagt Dresdens Marktleiter Stefan Heilig (48).

Das diesjährige Leitmotiv erzählt von den sogenannten Striezelkindern. Die mussten sich einst mit dem Verkauf vom Pflaumentoffeln und anderen Kleinigkeiten aus dem Bauchladen auf dem Striezelmarkt etwas dazuverdienen, um die Familie über die Runden zu bringen. Später verbot man das, damit die Kinder wieder in die Schule gehen konnten.

"Auch wenn heute keine Kinder mehr auf dem Striezelmarkt arbeiten müssen, so erinnern uns diese Geschichten an die weihnachtliche Botschaft, an das Teilen und die Nächstenliebe", so Heilig. Die Striezelkinder tauchen auch auf Plakaten, Tassen, Karten und als Holzfiguren auf.