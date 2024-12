Striezelmarkt-Händler ziehen erste Bilanz und haben (fast) nichts zu meckern

Der Striezelmarkt gilt als ältester Weihnachtsmarkt der Republik (eröffnet 1434), verweigert sich aber nicht neuen Trends. So gibt es am Stand von Elisabeth Westenberg (59) auch gebrannte Mandeln mit Dubai Schokolade (100 Gramm für 6,50 Euro).

Tausende Einheimische und Touristen hatten am Sonnabend den Umzug des fast zwei Tonnen schweren Riesenstollens (2,80 Meter lang, 1,40 Meter breit) begleitet, der anschließend in 3300 Stück geteilt und verkauft wurde.

Ihnen gefällt es: Danny Haufe (30) und Michelle Schönig (29) mit Sohn Emil (3), der Bimmelbahn fahren durfte. © Petra Hornig

"Es gefällt uns gut, die Preise sind insgesamt auch in Ordnung", sagen Danny Haufe (30) und Michelle Schönig (29) aus Freital. Sohn Emil (3) durfte schon eine Runde mit der Bimmelbahn (Fahrt für 2,50 Euro) drehen.

Nur den wenigsten Besuchern dürfte auffallen, dass internationale Hits wie "Last Christmas" wegen des GEMA-Streits nur am Wochenende gespielt werden. Unter der Woche behelfe man sich mit deutschen Klassikern wie "Schneeflöckchen, Weißröckchen" oder "Oh Tannenbaum", so Händler-Vertreter Meyer.

Man habe allerdings Angst, dass wegen der Geldnot im Rathaus im kommenden Jahr weitere Kürzungen bei Musik und Bühnenprogramm anstehen. Er lobte die Zusammenarbeit mit Verwaltung und DVB, auch mit Blick auf die Messe-Parkplätze mit Straßenbahn-Anbindung.

Geöffnet täglich 10 bis 21 Uhr, nächster Höhepunkt ist das Pyramidenfest am 14. Dezember (Samstag, ab 13.30 Uhr).