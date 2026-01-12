Mit diesen 7 Tipps wird der kalte Sonntag zu einem Erlebnis
Dresden - Am Sonntag heißt es, den winterlichen Temperaturen trotzen. Welche Ausflüge Ihr trotz der Kälte in Dresden und Umgebung unternehmen könnt und wo Ihr auf warme Gedanken kommt, verrät TAG24 Euch hier!
Rennbahn-Romantik
Dresden - Zum Neujahrsglühen auf der Galopprennbahn (Oskar-Röder-Str. 1) brennt am Sonntag von 14 bis 18 Uhr die große Feuerschale im Wintergarten hinter der Haupttribüne. Es gibt Glühwein-Spezialitäten, heiße Überraschungen, Leckeres vom Grill und aus der Waffelbäckerei. Ab 15 Uhr gibt's Livemusik in gemütlicher Atmosphäre. Es spielen die "Lationos" (Latin, Bolero & Cumbia).
Der Eintritt ist frei, weitere Infos unter: galopprennbahn-dresden-seidnitz.de
Spiele-Wochenende
Freital - Im Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Str. 39) findet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr das Spiele-Wochenende statt. Familien erwartet eine große Auswahl an Spielen und Aktionen. Die "Brettspielhelden" aus Dresden bringen beliebte Klassiker und spannende Neuheiten mit. Wer es dynamischer mag, kann sich in der VR-Lasertag-Arena ausprobieren und in die faszinierende Welt der "augmented reality" abtauchen. Natürlich gibt es Angebote für eine entspannt-kreative Pause mit Angeboten zum Basteln und Stöbern.
Willkommen sind alle Generationen, der Eintritt ist kostenlos. Weitere Infos gibt es hier: oskarshausen.de
Anime-Event Chemnitz
Chemnitz - Bei der Anime-Messe "ANIMC" sind am Sonntag Künstler, Händler und Cosplayer im Kraftwerk Chemnitz (Kaßbergstraße 36) zu Gast. Sie zeigen und verkaufen Verschiedenes rund um das Thema Anime. Außerdem gibt es Cosplaywettbewerbe, ein Bühnenprogramm und vieles mehr. Die Messe läuft von 10 bis 18 Uhr.
Der Eintritt kostet 8 Euro. Alle Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier.
Impro-Theater für Klein und Groß
Dresden - Der Dresdner Kulturhafen lädt am Sonntag um 10 Uhr zum Impro-Theater ein. Die Veranstalter versprechen, neue Geschichten zu erfinden, die es noch nie gab und so auch nicht nochmal geben wird. Das Konzept ist ganz einfach: Ihr ruft den Geschichtenerfindern Ideen zu und diese werden direkt eingebaut. "Ob ein sprechender Koffer auf einem Raben nach Schweden fliegt, ob eine Ärztin die blaue Tomate von Liebeskummer heilt oder einfach ein Kind alleine seine neuen Schuhe kauft - jeder Vorschlag wird eingebaut", geben die Veranstalter an.
Die Ticketpreise variieren zwischen 7 Euro und 13 Euro, weitere Informationen und die Tickets gibt es hier: Kulturhafen-dresden.de
Gospel-Chor
Dresden - Die Gruppe "THE HARLEM GOSPEL SINGERS" geht auf große Deutschlandtour und legt am Sonntag einen Tourstopp in Dresden ein. Vor über 30 Jahren brachten sie mit ihrem einzigartigen Sound eine Gospelwelle ins Rollen, die bis heute anhält und mitreißt. Im Kulturpalast (Schlosstraße 2) verbreiten sie mit Songs wie "Amazing Grace" und "Oh, Happy Day" die "Good News" und Lebensfreude.
Wer die Gospelgruppe live erleben möchte, kann sich hier Tickets sichern. Weitere Informationen unter: kulturpalast-dresden.de
Puppentheater
Dresden - Im Puppentheater Alte Feuerwache (Fidelio-F.-Finke-Straße 4) wird am Sonntag um 10 Uhr das Märchen "Der Froschkönig" aufgeführt. Das Stück ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und erzählt die Geschichte des unglücklichen Prinzen, der in einen Forsch verzaubert wird. Als Prinzessin Rosa ihre goldene Kugel an ihn verliert, verspricht sie dem Frosch alles, was er verlangt. Wie das ausgeht? Das verraten Euch die Handpuppen am Sonntag.
Die Karten kosten 8 Euro, weitere Informationen hier: puppentheater-vollmann.de.
Lichterführung auf Schloss Wesenstein
Weesenstein - In den dunklen Wintermonaten verwandelt sich das romantische Felsenschloss Weesenstein (Am Schlossberg 1) in einen kerzenerhellten Traum. Auf einer Führung am Sonntag ab 16 und 18 Uhr, durch die Räume des Schlosses und der Burg erfahren die Besucher viel über das Adventsbrauchtum Sachsens und Böhmens und lernen Weesensteiner Sagen, Mythen und Legenden kennen. Mit Orgelspiel und Glühwein bzw. Kinderpunsch.
Tickets kosten 20/15 Euro, Kinder (6 bis 16 Jahre) zahlen 5 Euro. Weitere Infos unter: schloss-weesenstein.de
TAG24 wünscht Euch und Euren Familien ein erholsames und schönes Wochenende und einen erfolgreichen Start in die neue Woche!
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf, 123rf/mickiesfotowelt, Kristin Schmidt, Petra Hornig