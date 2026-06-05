"Wo gibt es denn schon Kino mit freiem Eintritt?" - TAG24-Sommerkino sorgt für riesige Vorfreude

Freital - Bei den Freitalern steigt die Vorfreude auf ein ganz besonderes Sommer-Highlight. Vom 18. bis 21. Juni wird die WGF-Arena zum großen Open-Air-Kino. Familienfilme, Blockbuster, eine "Dirty Dancing"-Party und sogar Public Viewing stehen auf dem Programm – und das alles kostenlos.

Peter Pfitzenreiter (Erster Bürgermeister Stadt Freital, v.l.), Jörg Schneider (Präsident SCF e. V.) und Andreas Meyer (TAG24) freuen sich auf das Event. © Holm Helis

Besonders begeistert zeigt sich Freitals Erster Bürgermeister Uwe Pfitzenreiter. "Bei Bürger- und Jugendbeteiligungen kommt das Thema Kino in Freital immer wieder auf", sagt er. Umso größer sei die Freude, dass es nun zumindest für einige Tage wieder Filmvorführungen in der Stadt gibt. Sein Fazit: "Wo gibt es denn schon Kino mit freiem Eintritt?"

Pfitzenreiter freut sich dazu vor allem über die Wirkung für die gesamte Stadt: "Das ist eine total tolle Belebung und richtet den Fokus auf das Thema Familie und Kinder."

Auch beim SC Freital ist die Begeisterung groß. Vereinspräsident Jörg Schneider sieht das Sommerkino als Bestätigung für das Konzept der modernen Arena.

"Wir haben beim Bau immer gesagt, dass wir nicht nur eine reine Sportstätte schaffen wollen, sondern auch viele Veranstaltungen, die nicht unbedingt mit Sport zu tun haben."