Zehn Fragen zum neuen Jahr: Seid ihr bereit für 2024?

Dresden - Was 2024 uns bringen mag? Nun, manches steht natürlich noch in den Sternen, doch einiges lässt sich auch schon mit Gewissheit sagen. Wer sich schon mal mit den kommenden zwölf Monaten beschäftigt hat, ist bei den folgenden zehn Fragen vielleicht ein wenig im Vorteil ...

Bei Weitem nicht so alt ist das Staatsbad Bad Elster, aber immerhin: Auf 175 Jahre als solches blickt man dort im kommenden Jahr zurück. Gefeiert wird mit viel Kultur und einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Wie hieß noch mal das zweite "Staatsbad" in Sachsen?

D - zwei in Dresden, zwei in Leipzig F - je eins in Dresden, Leipzig, Chemnitz, Zwickau S - alle in Leipzig

Bei der Fußball-EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli) werden vier der 51 Spiele in Sachsen ausgetragen. Wo?

Neben Rammstein (vier Konzerte!) kommen auch die Altmeister Herbert Grönemeyer (67) und Marius-Müller-Westernhagen (75) im neuen Jahr nach Dresden. Während "Herbie" am 6. Juni im Rudolf-Harbig-Stadion singt, wo sonst bekanntlich die Dynamos spielen, rockt Marius am 24. August die Filmnächte am Elbufer. Wer trägt dort normalerweise seine "Heimspiele" aus?

Sowohl die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als auch Orte in der Sächsischen Schweiz feiern 2024 einen Maler, der in der Zeit der Romantik hier wirkte und dessen Geburtstag sich zum 250. Mal jährt. Von wem ist die Rede?

Was hat das Jahr 2024, was die letzten drei Jahre nicht hatten?

Viel Glück und guten Rutsch! © 123RF/patrykkosmider

Jede Menge Schlösser zu gewinnen ...

Schickt uns den Lösungsbegriff mit neun Buchstaben per E-Mail an gewinnspiel@tag24.de oder per Postkarte an Morgenpost am Wochenende, Ostra-Allee 18, 01067 Dresden. Stichwort/Betreff: "Sächsische Schweiz". Einsendeschluss ist Mittwoch, der 3. Januar 2024. Bitte unbedingt Namen, Adresse und Telefonnummer angeben!

Unter allen richtigen Einsendern verlosen wir 1 x 2 Schlösserlandkarten, quasi Sachsens "Tickets in die Vergangenheit". Denn damit können unsere schönsten Schlösser, Burgen und Gärten zwölf Monate lang besichtigt werden - so oft man möchte! 60 Euro kostet so eine Karte normalerweise (wobei zwei Kinder bis 16 Jahre den Karteninhaber kostenfrei begleiten können).

Allen Teilnehmern viel Glück und einen guten Rutsch!

