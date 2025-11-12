Zeugen gesucht: Mann hält mit Messer in der Hand Autos an

Dresden - In Striesen lief ein Mann mit einem Messer in der Hand auf Autos zu - nun sucht die Polizei Zeugen für die bizarre Situation.

Die Polizei rückte am Montagabend nach Striesen aus. (Symbolfoto) © Bildmontage: Thomas Türpe; Jan Woitas/dpa

Die Situation ereignete sich am Dienstagabend gegen 19.25 Uhr, als eine 21-Jährige mit einem Tesla Model Y von der Borsbergstraße in die Krenkelstraße einbog.

An einer Kreuzung in Richtung Stresemannplatz musste sie aufgrund eines vor ihr stehenden Autos anhalten. Der Fahrer war von einem deutschen Fußgänger (40) gestoppt worden, der ihn anschrie und mit einem Messer in der Hand rumfuchtelte.

Als dieser anschließend auch in Richtung des Tesla rannte, schreckte die Fahrerin zurück, legte den Rückwärtsgang ein und stieß dabei gegen den dahinterstehenden Ford Focus. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro - verletzt wurde niemand.