8000 Besucher: So lief die Gruselparty im Dresdner Zoo

Dresden - Hoch her ging es zur Halloween-Sause im Dresdner Zoo .

Knapp 8000 Besucher kamen in den Zoo. © Holm Helis

Kinderschminken, Gruselgeschichten und Kürbis-Schmaus bei den Tieren ließen sich rund 8000 Besucher am Dienstag nicht entgehen. Und auch Hexe und Vampir fehlten selbstverständlich nicht.



Zu den Highlights zählten das Knüppelkuchen-Backen und der Lampion-Umzug.

Außerdem war der Ansturm an der Futterküche im Afrika-Haus groß: Hier gab es "Süßes und Saures" (Süßigkeiten) für die Besucher.

"Wir sind sehr zufrieden, dass wieder so viele Halloween-Begeisterte den Weg in den Zoo gefunden haben", so Zoosprecherin Kerstin Eckart.