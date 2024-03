Der Frühling ist da! Heftiges Turteln im Zoo

Dresden - Im Dresdner Zoo liegt Liebe in der Luft: Die Balz hat begonnen, es gurrt, singt und schmust an jeder Ecke.

Die Anlagen für Pelikan, Pinguin, Ibis, Flamingo und Co. müssen rechtzeitig grundgereinigt werden. Dann werden Wassergräben entschlammt, Plattformen gesäubert, Unkraut geschnitten, neue Gräser gepflanzt.

Viel Arbeit machen die Vögel. "Im Frühjahr ist Brutzeit. Deshalb ist jetzt am meisten zu tun", verrät Zookurator Matthias Hendel (41).

Löffelhunde und Vikunjas (eine Kamelart aus Südamerika) wurden schon bei der Paarung gesichtet. Und Pinguin "Bonnie" hat just am gestrigen Sonntag ein Ei gelegt. Jetzt wird gebrütet...

Eselin Susi (l.) ist mit 24 Jahren wieder trächtig - und wohlauf. © Norbert Neumann

Kunath, die selbst in ihrer Freizeit jährlich Hunderte Vögel aufzieht, berichtet: "Wer der Vater ist, kann ich nicht sagen. Wir freuen uns aber sehr über neuen Nachwuchs. Eine Ein-Ei-Politik wie in anderen Zoos gibt es in Dresden nicht."

Grundsätzlich gilt jedoch, wie Kurator Hendel betont: "Wir wollen jede Art zur Zucht bringen." Dieses Jahr wird also vielfach auf Nachwuchs gewartet. Etwa bei den Löffelhunden "Attila" und "Taja", die schon tagsüber bei der Paarung gesichtet wurden.

Spätestens im Juli erwartet die trächtige Zwergeselstute "Susi" ihr Fohlen.