Was für eine Affenhitze! So kühlen sich Dresdens Zoo-Bewohner ab

Dresden - Die Sonne brennt, der Himmel zeigt kein Wölkchen, und selbst der Ventilator gibt auf – in Dresden herrscht Hochsommer. Teilweise mit Temperaturen weit über 30 Grad. Während Menschen in Freibädern oder unter Sonnenschirmen Zuflucht suchen, stellt sich eine Frage: Was machen eigentlich die Tiere im Zoo, wenn draußen das Thermometer glüht?